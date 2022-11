Corona-FAQ: Das wissen wir über das Coronavirus

Was sind die Symptome von Covid-19?

Das Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht die Krankheit Covid-19. Der Verlauf kann je nach Patient sehr unterschiedlich sein: Manche haben keinerlei Symptome, andere bekommen dagegen eine schwere Lungenentzündung, die tödlich enden kann. In den meisten Fällen nimmt jedoch die Krankheit einen milden bis moderaten Verlauf. Häufige Symptome sind Husten und Fieber, außerdem Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen. Viele Patienten berichten auch von Störungen des Geschmacks- und des Geruchssinns. Weitere Symptome von Covid-19 sind Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Bindehautentzündung, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie und starke Schläfrigkeit.

Je älter die Patienten sind und je mehr Vorerkrankungen etwa an Herz und Lunge sie haben, desto häufiger ist ein schwerer Verlauf. In Deutschland leben rund 22 Millionen Menschen mit relevanten Vorerkrankungen. Infizieren sich viele von ihnen auf einmal, kann das die Krankenhäuser überlasten. Von den Patienten, die auf der Intensivstation beatmet werden mussten, sind je nach Alter zwischen 30 und 60 Prozent verstorben. Männer müssen in Schnitt doppelt so häufig beatmet werden wie Frauen.