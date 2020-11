Mutiertes Coronavirus - Nerz-Schlachtungen in Dänemark

Mehr als 280.000 Menschen in Nordjütland sollen in ihrer Region bleiben, um die Ausbreitung der Infektion mit dem mutierten Coronavirus zu verhindern und einen Coronavirus-Test machen. Der öffentliche Nahverkehr wird eingestellt. Schüler der fünften bis achten Klasse und Studenten weiterführender Bildungseinrichtungen sollen ab 9. November 2020 aus der Ferne unterrichtet werden. Restaurants, Kneipen und andere Lokale müssen am Samstag, 7. November, schließen, können aber Essen zum Mitnehmen anbieten. Sporthallen, Schwimmbäder und Fitnessstudios werden ab 9. November geschlossen.

Warum dänische Nerze notgeschlachtet werden

Die Regierung in Kopenhagen hat zudem am 4. November angekündigt, dass alle Nerze im Land notgeschlachtet werden. Dass das Coronavirus von Tier auf Mensch übertragen wurde, war schon bekannt und nennt sich Zoonose. Neu ist, dass sich das bei den Nerzen entdeckte Coronavirus verändert hat.

Nerzfarmen in Dänemark

Etwa 15 bis 17 Millionen Nerze werden in Dänemark in Nerzfarmen gehalten, um ihr Fell unter anderem für Pelzmäntel zu verarbeiten. Dänemark ist der weltweit größte Produzent von Nerzfellen. Im Land gibt es derzeit 1.139 Zuchtfarmen. Besonders viele davon sind in Nordjütland angesiedelt.

Mutiertes Coronavirus - welche Gefahr das birgt

Bei bislang elf Menschen in Nordjütland und einer weiteren Person wurde die mutierte Form des Coronavirus nachgewiesen. Nach Angaben der dänischen Gesundheitsbehörden hatten sie aber keine schwereren Symptome als andere Corona-Infizierte. Es besteht jedoch die Gefahr, dass ein mutiertes Coronavirus schlechter mit einem Impfstoff, wenn es denn künftig einen gibt, bekämpft werden kann als das bisher bekannte Coronavirus.