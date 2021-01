Corona: Einzelne Spätfolgen oder mehrere Phasen einer Krankheit?

Aufgrund hoher Infektionszahlen und massiver Belegung der Krankenhäuser mit an Covid-19 Erkrankten sind wir derzeit vor allem mit der akuten Erkrankung nach einer Infektion mit dem Coronavirus beschäftigt. Doch bei vielen Patienten wirkt Corona auch nach der Genesung mit Langzeitfolgen nach, so häufig, dass Forscher davon sprechen, dass Covid-19 nicht mit der akuten Ersterkrankung erledigt ist, sondern in Phasen verläuft, das heißt in manchen Fällen in anderer Ausprägung zurückkehrt.

Zwei weitere Krankheitsphasen nach der akuten Corona-Erkrankung

US-Forscher veröffentlichten im Fachmagazin Jama eine Studie, nach der die Erkrankung an Corona außer der akuten Erkrankung unmittelbar nach der Infektion noch zwei weitere Phasen aufweisen kann, die ab der zweiten bzw. der vierten Woche nach Ansteckung auftreten können. Das gilt zwar nicht für jeden einzelnen, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat oder an Covid-19 Erkrankte, sei jedoch so häufig, dass es im Hinblick auf die gesamte Bevölkerung eine wesentliche Rolle spiele, so die Forscher Deblina Datta, Amish Talwar und James T. Lee.

1. Überschießende Immunreaktionen führen zu Überentzündlichkeit

Die erste der beiden zusätzlich erfassten Krankheitsphasen tritt eher selten auf: Hier treten etwa ab der zweiten bis fünften Woche nach der Infektion mit dem Coronavirus überschießende Immunreaktionen auf, die Entzündungsvorgänge in unterschiedlichen Organen auslösen, diese schwer schädigen können oder gar Organversagen verursachen. Herz, Niere oder Lunge sind dabei besonders häufig betroffen von diesem Hyperinflammationssyndrom, das auch zum Tode führen kann.

2. Häufige Langzeitfolgen bei der Mehrheit der an Corona Erkrankten

Die zweite der von den Forschern herausgearbeiteten weiteren Krankheitsphase von Covid-19 tritt etwa ab der vierten Woche nach der Infektion mit dem Coronavirus auf. Wann sie endet, lässt sich nicht sagen, da sie bei etlichen Patienten schlicht noch nicht geendet hat. Zu dieser Phase zählen die Forscher unterschiedlichste Spätfolgen, von denen einzelne offenbar bei einer Mehrheit der Erkrankten auftreten. Im Internet finden sich diese Betroffene unter dem Hashtag #LongCovid zusammen. Sogar Coronainfizierte, die akut keinerlei Symptome aufgewiesen hatten, können betroffen sein.

Schon im Juli 2020 zeigte eine Studie an 143 Corona-Patienten in Italien, dass der Großteil auch zwei Monaten nach der Genesung noch an ein oder mehreren Symptomen litt, darunter vor allem starke Erschöpfung (Fatigue) und Atemnot, aber auch Gelenk- oder Brustschmerzen, Husten oder Geruchsverlust. Diese Symptome erinnern an das "Chronic Fatiuge Syndrome" oder ME/CFS, das nach verschiedenen Infektionen auftreten kann, auch nach dem Pfeifferschen Drüsenfieber.

Auch die Erlanger Neurowissenschaftlerin Jessica Freiherr bestätigte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk im September, dass vier Wochen nach der Erkrankung nur etwa die Hälfte der Coronainfizierten wieder riechen könne.

"Die Geruchsrezeptoren liegen ganz oben im Nasendach. Sie sind im Prinzip die Verbindung von der Außenwelt zum Gehirn. Dass wir diesen Effekt mit dem reduzierten Geruchssinn in der Infektion haben, ist ein starkes Indiz dafür, dass auch andere neurologische Schäden im Nachgang kommen." Prof. Jessica Freiherr, Neurowissenschaftlerin, Universitätsklinikum Erlangen