Klarsichtmasken: Ministerium kann Widersprüche nicht aufklären

Die Frage, warum das LGL die Bestätigung an den Dehoga, wonach Klarsichtmasken als Mund-Nasen-Bedeckung gelten, im Juli abschickte und später auch die FAQ entsprechend änderte, obwohl die Rolle von Aerosolen bekannt war, ließ das LGL in den Antworten an den #Faktenfuchs unbeantwortet. Ausweichend führte die Behörde dem #Faktenfuchs gegenüber an, dass es keine Prüfnormen für Alltagsmasken gebe. Warum die Gesundheitsbehörde allerdings während einer Pandemie einem Einzelprodukt die Eignung als Mund-Nasen-Bedeckung bestätigte allein auf Grundlage der Hersteller-Darstellung, kann sie auch auf wiederholte Nachfrage nicht erklären. Das Gesundheitsministerium verweist in diesem Punkt an das LGL und schrieb dem #Faktenfuchs: "Ein behördliches Zulassungsverfahren für bestimmte Maskentypen oder Produkte gab und gibt es hingegen für sogenannte Community-Masken nicht. Relevant bei der Beurteilung einer Mund-Nasen-Bedeckung war ausschließlich, ob sie der damaligen BayIfSMV genügte."

Kritik vom Lehrer-Verband an unwissenschaftlichem Vorgehen

Da die Klarsichtmasken vom Gesundheitsministerium in den FAQ und im Rahmenhygieneplan für Schulen als zulässig beschrieben wurden, waren sie in Bayern auch an Schulen weit verbreitet. "Viele haben diese Masken sehr gern getragen, gerade in Grundschulen, weil sie entweder ihr Gesicht zeigen wollten oder darunter besser atmen konnten", sagte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann, dem #Faktenfuchs. "Aber es gab auch solche Kollegen und Kolleginnen, die ohnehin Zweifel hatten an der Gefährlichkeit der Pandemie und deshalb Skepsis gegenüber diesen Masken nicht gelten ließen. Und dann gab es einige, die solchen Masken nicht trauten, weil ja zu spüren war, dass da mehr Luft durchging."

Der BLLV war den Vorgaben des RHP auch gefolgt. Nun stößt das Vorgehen der Behörden bei Fleischmann auf Unverständnis. "Der BLLV muss sich verlassen auf die Ansagen, die von den Verantwortlichen kommen", sagte sie. "Und auch jetzt geht der BLLV noch mit Vertrauen mit den Menschen mit, die vorne stehen. Aber wir erwarten durchaus, dass die Verantwortungsträger die aktuellsten medizinischen Erkenntnisse in die Rahmenhygienepläne einfließen lassen. Wenn sie allerdings Vorgaben machen, die wider das aktuelle medizinische Wissen gehen, dann erheben wir Vorwürfe."

Wie das Gesundheitsministerium seine Masken-FAQ änderte

Im August zum Beispiel hatte es in den FAQ zu Mund-Nasen-Bedeckungen des Ministeriums noch geheißen: "Der Stoff für Alltags-Masken sollte möglichst dicht sein und aus 100 Prozent Baumwolle bestehen." Ebenfalls hieß es dort zu Gesichtsvisieren: "Visier-Schutzmasken sind nicht zur Verhinderung der Virenausbreitung geeignet und erfüllen nicht die Anforderungen des Infektionsschutzes. Sie dürfen zwar genutzt werden, können aber lediglich ergänzend zur Mund-Nasen-Bedeckung verwendet werden." Somit erkannte das bayerische Gesundheitsministerium bereits zu diesem Zeitpunkt - und vor der Bestätigung an den Hersteller der Klarsichtvisiere - an, dass auch Aerosole das Virus übertragen. Wörtlich schrieb das Ministerium in seinen FAQ: "Ein weiterer Übertragungsweg besteht durch Aerosole in der Raumluft. Beim Atmen und Sprechen, aber noch weitaus stärker beim Schreien und Singen werden vorwiegend kleine Partikel (Aerosol) ausgeschieden, beim Husten und Niesen entstehen zusätzlich deutlich mehr Tröpfchen. Während insbesondere größere respiratorische Tröpfchen schnell zu Boden sinken, können Aerosole - auch über längere Zeit - in der Luft schweben und sich in geschlossenen Räumen verteilen."

Auch noch vier Tage nach dem Schreiben an den Dehoga hieß es in den FAQ über Visiere: "Die relevante und notwendige Reduktion der Verteilung der Viren durch die Atemluft ist somit nicht gegeben und kein ausreichender Fremdschutz gewährleistet." Im September dann tauchen Klarsichtmasken in den FAQ - im Unterschied zu Gesichtsvisieren - als zulässig auf. Zugleich galt da laut FAQ immer noch, dass Alltagsmasken aus 100 Prozent Baumwolle bestehen sollten. Ein Widerspruch, den das Ministerium bis heute nicht aufklären kann.

Unterschied zwischen Klarsicht-Schild und Face Shield - ohne Argumente

Die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung allerdings machte eben keine Vorgaben, wie genau eine MNB beschaffen sein muss, lieferte also in Bezug auf Wirkung und Funktionsweise keine Anhaltspunkte oder Vorgaben. Außer der, dass - dem Begriff entsprechend - Mund und Nase bedeckt sein müssen. Das aber war bei dem umstrittenen Produkt immer streitbar gewesen, da ein deutlicher Spalt zwischen Haut und Plastik Luft in den Raum strömen lässt.

LGL und das Gesundheitsministerium erklären auch auf Nachfrage des #Faktenfuchs nicht, inwiefern die vom Hersteller selbst als "Schild" bezeichnete Klarsichtmaske sich von den schon länger unzulässigen Gesichtsvisieren unterscheidet.

Bislang keine Hinweise auf persönliche Absprache zwischen Hersteller und Huml

Zahlreiche Leserinnen und Leser richteten die Frage an den #Faktenfuchs, ob der Hersteller und Gesundheitsministerin Huml direkten Kontakt miteinander hatten - um eine Prüfung seines Produkts zu erreichen. Denn in einem Medienbericht hieß es, der Geschäftsführer sei im Juni bei Huml gewesen, um ihr das Produkt vorzustellen. Das Ministerium dementiert den Medienbericht. Nach Recherchen von BR24 gibt es bislang keine Hinweise auf ein persönliches Treffen zwischen dem Geschäftsführer des Herstellers und Ministerin Huml im Zusammenhang mit den Klarsichtmasken.

Beide Seiten, Hersteller und Ministerium, betonen, dass der Dehoga-Landesgeschäftsführer sich schriftlich an Huml gewandt und dabei auf das Produkt hingewiesen habe. "An Frau Gesundheitsministerin Huml adressierte Schreiben dieser Art treffen regelmäßig ein", schrieb das Ministerium an den #Faktenfuchs. Wie in solchen Fällen üblich sei das Anliegen umgehend zur Bearbeitung an die Fachabteilung weitergeleitet worden. Es sei üblich, dass - entsprechend der Vorgaben der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern - der Absender einer Eingabe eine Rückantwort erhalte, die zum Beispiel durch eine Fachabteilung des Gesundheitsministeriums erstellt wird. "Die Weiterleitung innerhalb des StMGP erfolgte nach standardisierten Geschäftsprozessen des Ministerbüros und wurde nicht durch die Ministerin 'persönlich' veranlasst", schrieb das Ministerium.

Die Frage, ob dann entsprechend auch mehrere Hersteller solche "Bestätigungen" erhielten, wonach ihr Produkt als MNB geeignet sei, ließ das Ministerium bis zur Veröffentlichung dieses Artikels unbeantwortet.