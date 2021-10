Häufig gestellte Fragen zu den Corona-Statistiken

Kann man die Zahlen einzelner Länder miteinander vergleichen?

Die Zahlen unterschiedlicher Länder lassen sich nur schwer miteinander vergleichen. Zwischen den einzelnen Ländern gibt es große Unterschiede in der Demografie, dem Gesundheitssystem und vor allem in der Art und Weise, wie getestet wird. Der demografische Unterschied lässt sich gut am Beispiel Italien erklären: Die Menschen, die dort getestet werden, sind durchschnittlich älter als die Menschen in Deutschland. In diesem Fall testet man also zwei unterschiedliche Gruppen, die anders auf die Krankheit reagieren. Dass die Demografie eines Landes großen Einfluss auf den Verlauf und die Schwere einer Epidemie hat, zeigt auch eine Studie der Universität Oxford. Hinzu kommen auch gesellschaftliche Unterschiede, auf die der Epidemiologe Tobias Kurth im Interview mit der Deutschen Welle hinweist. In Italien seien ältere Menschen besser in das Sozialleben integriert. "Das ist in der Regel eine gute Sache. Aber in diesem Fall erhöht sich so die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken", sagt Kurth.

Um die unterschiedliche Entwicklung der Pandemie in den einzelnen Ländern zu vergleichen, kann es aber hilfreich sein, die Entwicklungskurven, wie sie jeweils vom Tag der ersten Infektion in einem Land ausgehen, übereinander zu legen.