Verkehrsmeldungen

Aufgrund der Glätte entfallen an folgenden Schulen heute der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen und die Notfallbetreuung:

In den Städten und Landkreisen Würzburg, Schweinfurt und Bamberg, sowie in den Landkreisen Rhön-Grabfeld, Main-Spessart und Kitzingen. In Kulmbach und Bad Kissingen findet die Notbetreuung statt.