Corona - Blutverdünner senken Sterberisiko bei Covid-19

US-Mediziner analysierten Patientendaten von 4.389 Studienteilnehmern im Zeitraum März und April aus fünf Krankenhäusern der Mount Sinai-Gruppe in New York. Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 65 Jahren. 44 Prozent der Teilnehmer waren Frauen, 56 Prozent Männer. Die Patienten wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe bekam keine Blutverdünner (1.530 Menschen), die zweite wurde mit den Präparaten behandelt (900 Menschen) und die dritte Gruppe erhielt zur Vorsorge eine geringe Dosis Blutverdünner (1.959 Menschen), bis zu 48 Stunden vor Einlieferung ins Krankenhaus.

Die Studie wurde Ende August 2020 im "Journal of the American College of Cardiology" veröffentlicht. Ein Team um Valentin Fuster kommt, unter Berücksichtigung von Vorerkrankungen und dem Gesundheitszustand der Patienten, zu folgenden Ergebnissen: