Corona: Was beim Autofahren beachtet werden muss

Bisher galt, dass ausschließlich der eigene Hausstand und eine Person aus einem weiteren Hausstand im Auto mitfahren darf. Ab Montag, 8. März 2021, erhöht sich die Mitfahrerzahl auf fünf Personen aus zwei Haushalten, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Paare gelten als ein Haushalt. Auch im Auto sollten weiterhin die Hygiene-Regeln beachtet werden, denn umso kleiner der Raum, in dem sich Menschen aufhalten, umso größer ist das Infektionsrisiko. Das heißt auch im Auto soweit möglich: Abstand halten, gewaschene Hände, Maske tragen und regelmäßig lüften.

Corona-Ansteckungswahrscheinlichkeit in Innenräumen berechnen

Wissenschaftler errechnen das Risiko in Innenräumen mit diesen Werten: Generell gilt, dass das Infektionsrisiko in Innenräumen erhöht ist, denn die besonders kleinen Aerosolpartikel können sich im Gegensatz zu großen Tropfen lange in der Luft halten und eingeatmet werden. Dabei ist die Dosis der infektiösen Aerosolpartikel entscheidend, die eingeatmet werden. Diese wird nach Angaben der Technischen Universität Berlin durch verschiedene Faktoren bestimmt: die Emissionsrate, die Atemaktivität von Quelle und Empfänger, die Aerosolkonzentration im Raum sowie die Aufenthaltsdauer im Raum.

Corona-Schutz im Auto: Luftzirkulation beachten

In besonders kleinen Räumen wie einem Auto kommt noch ein Wert dazu: die Luftzirkulation. Eine Studie, die am 1. Januar 2021 im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht wurde, hält ein paar überraschende Zusammenhänge parat. Je nachdem, wie viele Personen im Auto sitzen und je nachdem, welche Fenster dabei geöffnet werden, desto mehr steigt oder sinkt das Infektionsrisiko. Werden zum Beispiel alle vier Fenster gleichzeitig geöffnet, strömt die Luft im Auto von hinten nach vorne, nicht andersrum. Sitzen nur zwei Personen im Auto, sollten sie vorne und hinten sowie diagonal sitzen und nicht die Fenster direkt neben sich öffnen, sondern die jeweils gegenüberliegenden. Das sorgt für eine günstigste Luftzirkulation im Auto. Also, so wie auf diesem Bild: