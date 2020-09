FAQ: Sind Kinder tatsächlich Corona-Treiber?

Das Thema "Kinder und Corona" ist ein heiß diskutiertes. Es gibt inzwischen einige Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, ob Kinder sich genauso häufig mit dem Coronavirus infizieren, aber nicht so schwer erkranken wie Erwachsene. Oder ob sie einfach weniger getestet werden. Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht.

Damit Schulen und Kitas mehr Planungssicherheit haben, wollen die sechs Universitätskliniken in Bayern sechs Monate lang stichprobenartig Kinder, Lehrer und Erzieher auf eine akute Corona-Infektion testen. "Covid Kids Bavaria" heißt die Studie, die die Ansteckungsgefahr von Kindern untersuchen soll. Mit ersten Ergebnissen wird Ende März 2021 gerechnet.

Welche Studien gibt es bereits?

Es gibt international, aber auch aus einigen Bundesländern Studien zum Infektionsgeschehen an Schulen. In Sachsen wurden im Frühjahr Rachenabstriche und Blutproben von Schülern und Lehrern an zehn Grundschulen und neun Gymnasien genommen. Kinder wären im untersuchten Zeitraum Mai bis Juni 2020 kaum von Corona betroffen gewesen, fasste Professor Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig, die Studienergebnisse zusammen, die eine Analyse seiner Dresdner Kollegen vom Juli bestätigten. Nach diesem Resümee hatten sich die Schulen nach ihrer Wiedereröffnung in der Corona-Krise nicht als Schwerpunkte bei Infektionen erwiesen.

Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kam eine Studie, die die Landesregierung in Baden-Württemberg für den Zeitraum April bis Mai 2020 in Auftrag gegeben hatte. Mit Abstrichen wurde getestet, wie viele Kinder akut an Covid-19 erkrankt waren. Ein Ergebnis der Studie: Kinder werden anscheinend nicht nur seltener krank, sondern sind auch seltener infiziert als Erwachsene. Allerdings wurde in Baden-Württemberg nicht beurteilt, ob Kinder genauso häufig andere anstecken wie Erwachsene.

Am 6. Juli startete eine flächendeckende Langzeitstudie zur Ansteckungsgefahr durch SARS-CoV-2 bei Kindern in Bayern. Daran beteiligt sind die sechs Universitätskinderkliniken im Freistaat. "COVID Kids Bavaria" heißt das Forschungsprojekt. An der Studie wirken fast 150 ausgewählte Kinderbetreuungsstätten im ganzen Freistaat mit, bei denen Kinder zwischen einem und zehn Jahren sowie Erzieher und Lehrer stichprobenartig getestet werden. Sie soll bis Januar 2021 andauern, Ergebnisse werden im März 2021 erwartet.

Am 21. September beginnt in Würzburg eine Corona-Studie, die der Frage nachgeht, wie die Kitas auch in Pandemie-Zeiten geöffnet bleiben können. Zu diesem Zweck werden von der Würzburger Uniklinik 800 Vorschulkinder auf das Coronavirus getestet - mit Nasenabstrichen, Speichel- und Blutproben. Die Kinder sollen über drei Monate hinweg regelmäßig auf eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus untersucht werden. "Wir möchten herausfinden, wie wir bestmöglich auch während der Pandemie eine kontinuierliche und sichere Betreuung in Kindergärten ermöglichen können", sagt der Kinder- und Jugendarzt Prof. Dr. Johannes Liese vom Universitätsklinikum Würzburg.

Wie ansteckend sind Kinder?

Bislang beobachtet man, dass Kinder, vor allem unter zehn Jahren, offenbar seltener an der vom Coronavirus übertragenen Krankheit Covid-19 erkranken oder sehr milde bzw. kaum Symptome zeigen. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht trotzdem mit dem Virus infiziert sein könnten oder es sogar verbreiten. Der Berliner Virologe Christian Drosten sieht in seiner Studie zur Infektiosität von Kindern keinerlei Hinweise darauf, dass Kinder in Bezug auf Sars-CoV-2 nicht genauso infektiös seien wie Erwachsene. Zu einer Öffnung von Kitas und Schulen heißt es in seiner Studie: "Die uneingeschränkte Öffnung dieser Einrichtungen sollte sorgfältig mit Hilfe von vorbeugenden diagnostischen Tests überwacht werden."

Wie verläuft Corona bei Kindern?

Es gibt bereits einzelne Studien zum Infektionsgeschehen bei Kindern, die sich aber teilweise widersprechen. Die Studien sagen etwas darüber aus, wie viele Kinder schon eine Covid19-Infektion durchlaufen haben. Im Ergebnis sind das sehr wenige. Kinder haben meist sehr milde Verläufe, sie zeigen wenige bis gar keine Symptome. Es gibt nur wenige Kinder, die schwer erkranken.

Allerdings sagen diese Studien nichts darüber aus, wie ansteckend Kinder sind. Es gibt die Befürchtung, dass Kinder, selbst wenn sie kaum Symptome haben, trotzdem die Krankheit weitergeben. Deshalb ist auch die Unsicherheit bei den Schulöffnungen so groß.

Wenn Kinder an Covid-19 erkranken, entwickeln sie meist nur milde Symptome - ein wenig Husten, Schnupfen und manchmal Durchfall. In weniger als der Hälfte der Fälle entwickeln die Kinder Fieber. Zwar zeigen Lungenaufnahmen, dass es durchaus typische Entzündungsanzeichen gibt. Trotzdem verläuft die Infektion mit SARS-CoV-2 bei Kindern ungewöhnlich mild. Dass Kinder eine Sars-CoV-2-Infektion besser abwehren, könnte möglicherweise daran liegen, dass das bei ihnen noch nicht voll ausgebildete Immunsystem aktiver arbeitet als bei Erwachsenen.

Welche Symptome haben Kinder?

Bei den meisten Kindern, die an Covid-19 erkranken, verläuft die Krankheit mild. Im Mai 2020 gab es aber in Europa und den USA dokumentierte Fälle von Kindern, die nach einer Covid-19-Infektion eine überschießende Entzündungsreaktion zeigten. Die Symptome der jungen Patienten ähnelten dem Kawasaki-Syndrom, bei dem Gefäße und Organe entzündet sind. Die Ursache der "Multi-System-Entzündung" mit grippeähnlichen Symptomen ist unbekannt. Obwohl sich die Symptome von Covid-19 und dem Kawasaki-Syndrom ähneln - wie beispielsweise Atemwegsprobleme und die überschießenden Entzündungsreaktionen – konnte ein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Krankheiten nicht belegt werden.

Deshalb bleiben die Mediziner dabei, dass nur wenige Kinder schwer am Coronavirus erkranken und oft gar nichts von ihrer Infektion bemerken.