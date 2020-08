Studie bestätigt: Covid-19 für Kinder bisher weniger gefährlich

Das wichtigste Ergebnis der Studie: Kinder und Jugendliche entwickeln seltener einen schweren Krankheitsverlauf. Sie werden deshalb auch deutlich weniger oft als Erwachsene in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt machten die Kinder und Jugendlichen nur etwa ein Prozent der Patienten im Krankenhaus aus.

Größte Krankenhausstudie der Welt

Die Daten stammen aus der ISARIC4C-Studie, bei der zwei Drittel aller Krankenhauspatientinnen und -patienten Großbritanniens eingeschlossen sind. Sie ist damit die bislang größte Untersuchung mit Krankenhauspatienten der Welt. Für dieses Teilergebnis wurde der Krankheitsverlauf von 651 Kindern und Jugendlichen unter 19 Jahren betrachtet.

Risikogruppen für schwere Covid-19-Verläufe

Im Schnitt waren Kinder, die ins Krankenhaus mussten, etwa fünf Jahre alt. Fast die Hälfte aller Patientinnen und Patienten unter 19 Jahre hatte noch eine andere Vorerkrankung, zum Beispiel Asthma.

Besonders gefährlich ist SARS-Cov-2 laut den Autorinnen und Autoren für stark übergewichtige Kinder und Jugendliche und für Schwarze. Auch Erwachsene aus diesen Gruppen sind einem besonderen Risiko ausgesetzt, schwer an Covid-19 zu erkranken. Darüber hinaus seien Kleinkinder unter einem Jahr besonders gefährdet.

Covid-19 weniger tödlich

Insgesamt verstarben sechs der Kinder im Krankenhaus, drei davon waren Neugeborene, die anderen drei waren zwischen 15 und 18 Jahre alt. Alle hatten weitere Vorerkrankungen. 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die im Krankenhaus behandelt worden sind, wurden in die Intensivstation verlegt. Das betraf am häufigsten Babys unter einem Monat Lebensalter und 10-14-Jährige.

Damit bestätigt die neue Studie Ergebnisse früherer Untersuchungen, die ebenfalls zeigen konnten, dass Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen milder verläuft als bei Erwachsenen.

Mildere Verläufe - dennoch ansteckend?

Insgesamt sei bedeutsam, dass Kinder und Jugendliche milder an Covid-19 erkankten und auch seltener im Krankenhaus behandelt werden mussten, so eine der Autorinnen, Dr. Olivia Swann von der Universität Edinburgh.

Dennoch müsse man den weiteren Verlauf im Herbst und Winter genau beobachten, wenn die Kinder und Jugendlichen wieder in die Schule gingen, so Dr. Louisa Pollock vom Royal Hospital for Children in Glasgow.

Nicht beantwortet hat die Studie die Frage, ob Kinder und Jugendliche das Coronavirus genauso leicht verbreiten können. Das ist für die Diskussion um einen verlässlichen Schulstart im Herbst auch hier in Bayern ein wichtiger Faktor.