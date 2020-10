Doch, Corona überträgt sich auch über Aerosole

Angaben der US-amerikanischen Seuchenschutzbehörde Centers for Disease Control (CDC) geraten immer wieder in den Blick von Kritikern der Corona-Maßnahmen – und oft werden sie dabei verzerrt. In den sozialen Medien, etwa in den Kommentarspalten von BR24, aber auch unter den selbsternannten "Querdenkern" auf Telegram, taucht derzeit wiederholt eine falsche Behauptung auf: Die CDC hätten veröffentlicht, dass das Coronavirus sich nicht über Aerosole übertrage. Vor einigen Wochen kursierte die Falschmeldung, die CDC hätten die Todeszahlen heimlich korrigiert – der #Faktenfuchs berichtete.

Was sagt die CDC aktuell zum Thema Aerosole?

Die CDC schreiben, das Coronavirus könne sich durch "Luftübertragung" ("airborne transmission") verbreiten. Dazu zählt auch die Übertragung durch Aerosole. Die kleinen Partikel könnten sich für Minuten oder sogar Stunden in der Luft halten, und es wäre auch eine Ansteckung über eine Entfernung von mehr als sechs Fuß (entspricht 1,8 Meter) möglich, was die CDC als Mindestabstand empfehlen.

Das sahen manche in den BR24-Kommentarspalten wiederum als Beleg, dass der Mindestabstand nichts bringe. Doch das stimmt nicht: Am häufigsten überträgt sich das Virus laut CDC über Tröpfchen – und um das zu vermeiden, ist es wichtig, den Mindestabstand einzuhalten. "Manchmal" könne sich das Virus über Luftübertragung verbreiten, schreiben die CDC. Das heißt: Nach aktuellen Informationen der CDC ist eine Übertragung des Coronavirus durch Aerosole möglich.

Das Robert-Koch-Institut übrigens spricht als Hauptübertragungsweg übergreifend von virushaltigen Partikeln, bei denen es zwischen den größeren Tröpfchen und kleineren Aerosolen unterscheidet. Der Übergang sei fließend.

Woher kommt dann die Behauptung?

Die Behauptung, das Coronavirus verbreite sich explizit laut CDC nicht über Aerosole, geht auf eine kurzfristige Änderung einer der Webseiten der Behörde im September zurück, über die die Washington Post und das Ärzteblatt berichtet hatten.

Diese Änderung übrigens fand nicht, wie zum Beispiel in dem von uns gezeigten Kommentar behauptet, am 23. September statt. An diesem Tag fand keine Veränderung auf der Webseite statt, wie über das Internet-Archiv WaybackMachine nachvollziehbar ist. Über den gesamten Tag des 23. Septembers und auch in den Morgenstunden des 24. Septembers wurde die Seite demnach nicht verändert.

Kurzfristige Änderung einer Seite

Die letzte Änderung an dieser Webseite wurde am 21. September vorgenommen – und das ist auch der Tag, über den Washington Post und Ärzteblatt berichtet hatten. Am Morgen des 21.09. (Ortszeit) hätten die CDC die Seite mit der Beschreibung, wie sich das Coronavirus verbreite, bearbeitet, heißt es bei der Washington Post: Die Behörde habe eine erst kürzlich hinzugefügte Information wieder entfernt, in der es hieß, es sei möglich, dass sich das Virus über die Luft übertrage.