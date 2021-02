Corona-Spätfolgen Long-Covid - Wenn Fatigue dazukommt

Sie betrifft vor allem junge Menschen, häufig Frauen unter 40 Jahren. Sie bekommen einen Infekt, zum Beispiel eine Grippe oder das Pfeiffersche Drüsenfieber , und werden einfach nicht mehr gesund. Jetzt wird klar: Das trifft auch auf Covid-19-Erkrankte zu. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Charité Berlin, einem der wenigen Zentren, die zum Chronischen Erschöpfungssyndrom forschen und es auch behandeln. Die Studie wurde noch nicht in einem Fachmagazin veröffentlicht .

"Es hat uns nicht überrascht, weil wir schon seit Sommer erste Berichte gelesen haben, dass eine ganze Reihe von Patienten anhaltend an Fatigue leiden, aber auch an Belastungsintoleranz und kognitiven Störungen. Und das sind Symptome, die wir auch gut von ME/CFS kennen."

Die Hälfte der Long-Covid-Betroffenen hat auch ME/CFS

Dazu kommen verminderte Kraft, die zum Beispiel über den Händedruck erhoben wird, aber auch auffällige Blutwerte. Die meisten der Teilnehmenden waren durch Long-Covid in ihrem Alltag eingeschränkt.

Das Ergebnis der Studie: 19 der 42 Patientinnen und Patienten konnten nach dem strengen Kanadischen Konsens Kriterien-Modell mit ME/CFS diagnostiziert werden, also fast die Hälfte. Carmen Scheibenbogen nennt das dann "Chronisches Covid-19-Syndrom/CFS".

Auch andere Studien bestätigen diesen Zusammenhang und weisen darauf hin, dass mit einem Zuwachs an Betroffenen weltweit zu rechnen ist.

ME/CFS: Wenig bekannt, gut zu diagnostizieren

Alltägliche Verrichtungen wie Duschen, Kochen oder einer leichten Arbeit nachgehen werden für diese Menschen unmöglich. In Deutschland allein schätzt man bis zu 300.000 Betroffene, viele sind arbeitsunfähig, können nicht in die Schule gehen oder sind sogar dauerhaft bettlägerig.

Energiestoffwechsel bei ME/CFS ist gestört

Kaum Experten für ME/CFS in Deutschland

Die Versorungslage für Patientinnen und Patienten mit Chronischer Fatigue ist schlecht, im ganzen Bundesgebiet gibt es nur eine einzige Spezialambulanz für Erwachsene, an der Charité in Berlin, die Immundefektambulanz. Dort werden aber nur Betroffene aus Berlin und Brandenburg behandelt. In München baut die Technische Universität gerade eine Ambulanz speziell für von ME/CFS-betroffene Kinder und Jugendliche auf, unter der Leitung von Prof. Uta Behrends.