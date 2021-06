Corona-Mutante Delta noch nicht weit verbreitet in Deutschland

Die Variante Alpha ist in Deutschland derzeit die am weitesten verbreitete Virus-Variante. Seit es die Mutante Delta gibt, hat die Variante Alpha etwas an Schrecken verloren - auch wenn beide zu den besorgniserregenden Virus-Varianten (VOC) gehören. B.1.617.2 ist noch ansteckender und leichter übertragbar als die Variante Alpha (B.1.1.7.).

Bei beiden Mutanten ist das Risiko erhöht, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Bei Delta ist auch die Rate der schweren Verläufe leicht erhöht. Wer zweimal geimpft ist, hat aber einen guten Schutz gegen die Variante Delta.

Sorge vor Verbreitung der Corona-Variante Delta in Deutschland

In Deutschland wurde die Variante Delta laut Robert Koch-Institut (RKI) bisher nur in einem geringen Prozentsatz der Proben nachgewiesen. Seit März 2021 ist ihr Anteil von 0,1 Prozent auf 3 Prozent angestiegen, sagt Professor Dirk Brockmann vom RKI.

Noch ist die Variante in Deutschland damit nicht weit verbreitet. Da aber nur ein Viertel der Bevölkerung zweimal geimpft ist, "hat das Virus viel Raum, sich auszubreiten", sagt Brockmann. Man könne auch damit rechnen, dass sich die Delta-Variante in Deutschland ausbreitet. In einer Schule in Hildesheim wurde sie jüngst bereits nachgewiesen, berichtete NDR Info am 14. Juni 2021.

Corona-Variante Delta: Impfschutz und Reinfektion

Nach Angaben des RKI zeichnet sich die Variante Delta "durch Mutationen aus, die mit einer reduzierten Wirksamkeit der Immunantwort in Verbindung gebracht werden. Erste Laborexperimente und Daten von Beobachtungsstudien aus Großbritannien deuten darauf hin, dass die Impfstoffwirksamkeit nach vollständiger Impfung geringfügig unterhalb der Wirksamkeit gegenüber B.1.1.7 liegt."

Das heißt, dass die Impfung gegen die Delta-Variante geringfügig weniger wirkt als gegen die Variante Alpha, die zuerst in Großbritannien vorkam. Hat man erst eine Impf-Dosis mit Comirnaty (Biontech) oder Vaxzevria (Astrazeneca) erhalten, ist man laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ebenfalls minimal bis mäßig weniger gut gegen Covid-19 geschützt.

Corona-Mutante Delta ist ansteckender

Bei nur einer Impfung mit Vaxzevria (Astrazeneca) ist zudem das Risiko laut WHO beträchtlich erhöht, sich noch einmal anzustecken (Reinfektion). Dabei werden offensichtlich weniger neutralisierende Antikörper gebildet als bei zwei Impfungen mit Vaxzevria oder ein bis zwei Impfungen mit Comirnaty (Biontech). In Großbritannien wurde der Impfstoff von Astrazeneca in mehr Altersgruppen als in Deutschland verimpft und ist damit mehr verbreitet.

Das könnte einer der Gründe dafür sein, dass sich die Corona-Variante Delta schnell in Großbritannien ausgebreitet hat, obwohl auf der Insel schon mehr Menschen geimpft sind als hierzulande. Andere Gründe sind die erhöhte Übertragbarkeit. Infizierte Menschen stecken mehr Menschen an als bei anderen Corona-Varianten und beim Wildtyp. Zusätzlich vermehren sich die Viren im Körper stärker. Das ergab eine Risikoanalyse des britischen Gesundheitsministeriums.

Großbritannien verschiebt Lockerungen wegen Delta-Variante

Die englische Regierung wollte die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie am 21. Juni 2021 aufheben. Da sich die Variante Delta im Land ausgebreitet hat und rund 90 Prozent der Corona-Infektionen verursacht, werden die Maßnahmen nun voraussichtlich erst am 19. Juli 2021 gelockert.

In Indien wurden die Schutzmaßnahmen inzwischen wieder gelockert, auch in Neu-Delhi. Dort sind Läden wieder geöffnet. Restaurants dürfen 50 Prozent der Plätze wieder besetzen. In den vergangenen zwei Monaten hatte das Land mit einer dramatischen neuen Corona-Welle zu kämpfen, mit mehr als 400.000 Neu-Infektionen an manchen Tagen. In Indien wurde die Delta-Variante erstmals 2020 entdeckt.

Steckbrief Corona-Variante Delta

Entdeckt: Im Oktober 2020 im indischen Bundesstaat Maharashtra

In Deutschland: seit 18. März 2021

Besorgniserregende Variante (VOC) seit: 11. Mai 2021

Bestätigte Fälle in München (Stand 14. Juni 2021): 45 Fälle von Delta, 12.198 Fälle von Alpha in den vergangenen zwei Wochen.

Symptome: sind anders als bei bisherigen Corona-Infektionen und bei jüngeren Menschen einer Erkältung ähnlicher. Tim Spector vom King's College London hat Daten der Corona-App ausgewertet. Neben Fieber werden nun vorrangig Kopfschmerzen, Schnupfen und eine trockene Kehle als Symptome genannt.

Corona-Mutante Delta - Schutzmaßnahmen weiterhin einhalten

Aufgrund der noch niedrigen Impfrate in Deutschland und der besorgniserregenden Corona-Varianten, vor allem Alpha und Delta, empfiehlt das RKI weiterhin, die Schutzmaßnahmen einzuhalten, das heißt eine Maske zu tragen und die AHA-L-Regeln zu befolgen. Von Reisen rät das RKI momentan dringend ab.