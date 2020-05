Masken dämmen die Sars-CoV-2-Übertragung durch die Luft ein

“Masken schützen nicht”, hieß es ganz am Anfang der Coronavirus-Pandemie. Das hat sich mittlerweile geändert. Forscher gehen davon aus, dass ein Mund-Nasen-Schutz den Träger selbst zwar nicht, aber seine Mitmenschen schützen kann. Eine aktuelle Einschätzung der California University San Diego, die im Fachblatt “Science” am 28. Mai 2020 veröffentlicht wurde, legt nahe, wieso Masken so wichtig sind. Die Forscher tragen zusammen, wie schnell sich nicht nur Tröpfchen, sondern vor allem Aerosole - kleinste Partikel - in der Luft bewegen. Besonders gefährlich wird es bei Infizierten, die keine Symptome aufweisen, Viren aber übertragen können.

Übertragung von Coronaviren

Laut Christian Drosten, Leiter der Virologie der Charité in Berlin, wird das Sars-CoV-2-Virus knapp zur Hälfte über Tröpfcheninfektion übertragen, zu etwa zehn Prozent durch Schmier- oder Kontaktinfektion und fast die andere Hälfte durch Aerosole. Aerosole sind im Unterschied zu Tröpfchen viel, viel kleiner. Größere Tröpfchen stoßen wir etwa beim Niesen oder Husten aus. Aerosole fliegen schon beim Sprechen oder Atmen durch die Luft. Das Gefährliche: Da sie viel kleiner und leichter sind, fallen sie nicht so schnell zu Boden wie Tröpfchen.

Aerosole wie Rauch

Die Forscher fanden heraus, dass Aerosole nicht nur sehr weite Strecken zurücklegen, sondern auch eine sehr lange Zeit in der Luft zirkulieren können. Sie vergleichen das mit einem Raucher: Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich draußen an der frischen Luft. Ihnen steigt Rauch-Geruch von einer Zigarette in die Nase, Sie suchen nach der Quelle. Der Raucher kann mehrere Meter entfernt stehen und trotzdem riechen Sie es. Wind kann den Rauch zusätzlich über weite Distanzen tragen. Aus so einer Entfernung könnten Sie infektiöse Aerosole einatmen. Da sie so klein sind, können sie bis in die Lunge vordringen und dort die gefährliche Krankheit Covid-19 auslösen.

Infektiöse Aerosole von Asymptomatischen

Die Wissenschaftler warnen vor allem vor infektiösen Aerosolen von infizierten Menschen ohne Symptome. Sie könnten unbewusst zur Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus beitragen und beigetragen haben. In einer Studie fanden Forscher heraus, dass bereits in einer Minute lauten Sprechens zwischen 1.000 und 100.000 virenbelastete Aerosole ausgestoßen werden. Gerade in Innenbereichen können diese Aerosole stundenlang in der Luft zirkulieren. Ein Aspekt, der für Krankenhäuser, Restaurants, Flugzeuge und andere Orte mit wenig Luftzirkulation wichtig ist.

Masken reduzieren Aerosole

Masken reduzieren nachweislich die Anzahl der ausgestoßenen Viren - gerade bei Infizierten mit nur leichten oder gar keinen Symptomen, die sich nicht in Isolation befinden, weil sie noch nicht getestet wurden. Damit können gesunde Menschen vor Aerosolen geschützt werden. Gute selbstgenähte Masken werden als Schutz mittlerweile ähnlich angesehen wie medizinische Masken. In geschlossenen Räumlichkeiten sind sie daher besonders wichtig.