Faktenfuchs: Was bringen Corona-Antikörpertests?

RKI arbeitet mit Antikörpertests, um Infektionsverlauf beurteilen zu können

Um herauszufinden, wie weit das neue Coronavirus in Deutschland tatsächlich verbreitet ist, verwendet auch das Robert Koch-Institut Antikörpertests. Mit drei verschiedenen Studien will das RKI ermitteln, wie viele Menschen bereits eine Infektion durchgemacht haben und zumindest für eine gewisse Zeit immun sind. Häufig verläuft die Infektion mild oder sogar unbemerkt. So lässt sich einerseits die Dunkelziffer der Corona-Infizierten ermitteln, andererseits bieten die Tests auch die Möglichkeit, Infektionsketten nachzuvollziehen.

Im September startet das RKI eine bundesweite repräsentative Antikörper-Studie, bei der 15.000 Personen ab 18 Jahre an 150 Studienorten untersucht werden.

Schon gestartet ist die Studie "Corona-Monitoring lokal" bei, der das RKI auch vier deutsche Corona-Hotspots untersucht, darunter Bad Feilnbach im Landkreis Rosenheim.

Ischgl: 42,2 Prozent der Studienteilnehmer hatten Corona

Auch der österreichische Ski-Tourismus-Ort Ischgl war ein Corona-Hotspot. In einer Studie fand die Medizinische Universität Innsbruck heraus, dass 42,2 Prozent der knapp 1.500 Teilnehmer (was fast 80 Prozent der Ischgler Bevölkerung entspricht), Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben, das Virus also gehabt haben. "Der Anteil der positiv Getesteten liegt damit etwa sechs Mal höher (bei Kindern zehn Mal höher) als die Zahl der zuvor mittels PCR positiv getesteten Personen", heißt es in einer Zusammenfassung der Studienergebnisse auf der Website der Medizinischen Universität Innsbruck.

Besonders interessant an den Ergebnissen der Studie in Ischgl ist, dass ein Großteil der Personen mit Antikörpern erst durch die Studie als Coronafälle identifiziert wurde. "Das unterstreicht, wie wichtig die Durchführung von Antikörper-Studien ist", schreibt Peter Willeit, Epidemiologe an der Innsbrucker Univ.-Klinik der Neurologie, in dem Artikel.

Wie sinnvoll sind Antikörpertests in großen Massen?

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, befürwortet im NDR Podcast Corona-Update Antikörper-Massenscreenings, "um herauszukriegen, ob die Antikörperrate in der Bevölkerung sich ändert", weist aber darauf hin, dass man positive Befunde mit einem zweiten Test, zum Beispiel einem Neutralisationstest, bestätigen sollte, um falsch positive Befunde zu erkennen. Dieses aufwendige Verfahren lasse sich nur leisten, so lange es in Deutschland wenig echte Infektionen gebe. Sollte die Infektionszahl steigen, könne man die Neutralisationstests nicht mehr leisten, allerdings sei dann auch die Restunsicherheit, ein falsch positives Ergebnis zu haben, auch viel kleiner geworden.

Bundesgesundheitsministerium bestellt Millionen Antikörpertests

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befürwortet Antikörpertests, weil sie "einen entscheidenden Einblick in das Ausbruchsgeschehen" gäben, sagte Spahn Anfang Mai bei einem Besuch im Roche-Werk in Penzberg. Das Ministerium will mehrere Millionen Antikörpertests anschaffen - und befindet sich dazu in Vertragsverhandlungen mit der Firma Roche. Schon bald könne sich in Deutschland grundsätzlich jeder "nach Verfügbarkeit" testen lassen, sagte Spahn.

Seit kurzem kann das Gesundheitsministerium die gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichten, die Kosten für solche Antikörpertests (ca 40-60 Euro) zu übernehmen. Allerdings hat das Ministerium zunächst darauf verzichtet, "weil nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft noch ungeklärt ist, inwieweit ein Antikörpernachweis mit dem Vorliegen einer Immunität korreliert", wie eine Sprecherin des Gesundheitsminsiteriums auf BR24-Anfrage schreibt.

Fazit

Corona-Antikörpertests weisen das Virus indirekt nach, indem sie Antikörper gegen SARS-Cov2 anzeigen. Da sich diese erst nach einigen Tagen bilden, eignen sich Antikörpertests nicht für eine akute Diagnose. Epidemiologen wollen mit Hilfe von Antikörpertests aufzeigen, wie viele Menschen das Virus schon überstanden haben. Das ist besonders gut im österreichischen Corona-Hotspot Ischgl gelungen. Auch in Deutschland führt das Robert Koch-Institut solche Hotspot-Studien durch.

Allerdings lassen sich durch das Vorhandensein von Antikörpern keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob und falls ja, wie lange eine Person immun gegen das Coronavirus ist. Um hier gesicherte Kenntnisse zu gewinnen, ist weitere Forschung nötig.