Paare und Corona: Eine Feuerprobe für die Liebe?

Wichtig in der Corona-Krise: Die eigenen Werte erkennen

Um aus der Krise zu kommen ist der Blick nach innen, auf die eigenen Werte und Bedürfnisse unabdingbar, so Jürgen Wolf. In den letzten Monaten haben sich viele Menschen, die zu ihm in die Praxis gekommen sind, diesen Fragen gestellt: Was ist mir wichtig im Leben? Was brauche ich, um ein erfülltes Leben zu führen? Kann ich das in Einklang bringen mit meiner Beziehung? Auf was muss ich meinem Partner zuliebe verzichten?

Und wenn die Leute das wissen und sagen: Das ist OK! Das nehme ich in Kauf, sind sie in ihrer Beschreibung und ihrem Erleben ihrer Beziehung auch ein ganzes Stück weiter. Jürgen Wolf, Paartherapeut beim Evangelischen Beratungszentrum München