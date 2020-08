Masken und Corona: Warum sie schützen und welche am besten

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie war unklar, wie das neuartige-Corona-Virus von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Die Gefahr einer sogenannten Schmierinfektion, zum Beispiel durch das Berühren von Gegenständen wie Türklinken, wird inzwischen als weniger hoch als damals eingeschätzt.

Die meisten Menschen stecken sich anscheinend über die Luft mit Covid-19 an. Das ist der Grund, eine Gesichtsmaske, auch Mund-Nasen-Schutz genannt, zu tragen. Sie reduziert den Ausstoß von Viren aus den Atemwegen und senkt so das Ansteckungsrisiko.

Wie schützt eine Maske vor der Ausbreitung des Corona-Virus?

Das Coronavirus verbreitet sich über Tröpfchen von Speichel und Nasensekret, die beim Husten, Niesen und Sprechen ausgestoßen werden, und sogenannte Aerosolen, die beim Ausatmen entstehen. Aerosole sind ein Gemisch aus Luft und winzigen flüssigen oder festen Teilchen. Bei Infizierten können diese auch Sars-CoV-2-Viren, die Erreger von Covid-19, enthalten. Im Gegensatz zu Tröpfchen kann ein Aerosol längere Zeit in der Luft stehen bleiben oder sich über weitere Strecken bewegen.

Mit einer Gesichtsmaske schützt der Träger die Mitmenschen in seiner Umgebung vor einer Ansteckung, denn sie reduziert den Ausstoß von Tröpfchen und Aerosolen. Diese können Viren enthalten, auch wenn der Betreffende noch keine Krankheitssymptome hat oder gar keine entwickelt. Zudem ist es anscheinend so, dass eine Gesichtsmaske auch den Träger vor einer Ansteckung schützt.

Was ist beim Tragen einer Maske zu beachten?

Ein Mund-Nasen-Schutz schützt nur dann optimal, wenn er korrekt angewendet wird. Man sollte sich so exakt wie möglich an die Empfehlungen halten, auch wenn das aufwendig und im Alltag manchmal schwer praktikabel scheint.

Beim Anziehen einer Maske sollte man vermeiden, dass Krankheitserreger auf die Innenseite gelangen könnten. Daher vorher gründlich die Hände waschen oder desinfizieren.

Die Maske muss Mund, Nase und die Wangen richtig bedecken! An den Rändern sollte sie bündig eng anliegen, damit wenig oder keine Luft an den Seiten ungefiltert eindringen und entweichen kann.

Beim ersten Tragen testen, ob die Maske genügend Luft durchlässt. Sie soll das normale Atmen möglichst wenig behindern.

Wenn die Maske durchfeuchtet ist, diese abnehmen und gegen eine frische, trockene austauschen.

Auf der Außenseite der gebrauchten Maske können sich Krankheitserreger befinden. Daher sollte man vermeiden, diese zu berühren. Das bedeutet auch: Den Mund-Nasen-Schutz nicht zwischendurch unter die Nase oder unter das Kinn ziehen und später wieder nach oben vor das Gesicht.

Nach dem Absetzen die Hände gründlich waschen. Die Maske dann am besten sofort bei mindestens 60 Grad waschen oder bis dahin luftdicht verschlossen aufbewahren. Aber nicht lange, sonst droht Schimmel.

Welche Maske schützt am besten?

Wie gut ein Mund-Nasenschutz wirkt, hängt auch vom Material ab. Wissenschaftler der Duke-Universität in den USA haben verglichen, wie wirksam unterschiedliche Gesichtsmasken Tröpfchen beim Sprechen zurückhalten. Am besten schnitten FFP2-Masken ohne Ventil zum Ausatmen ab. Sie hielten mehr als 99,9 Prozent der Tröpfchen zurück. An zweiter Stelle kamen chirurgische Masken mit mehr als 90 Prozent, danach folgten selbstgenähte Baumwollmasken mit 70 bis 90 Prozent, je nach Zahl der Stofflagen und Falten. FFP2-Masken mit Ventil zum Ausatmen wirkten als Tröpfchenbremse so wie simple Baumwollmasken und damit deutlich schlechter als die FFP2-Masken ohne Atemventil. Halstücher ließen rund die Hälfte der Tröpfchen durch.

Am schlechtesten schnitt ein Schlauchschal aus Polarfleece ab. Bei ihm war die Zahl der ausgestoßenen Tröpfchen sogar höher als beim Sprechen ohne irgendeine Gesichtsbedeckung.

Wirken "Corona-Killer-Masken" tatsächlich?

Einige Hersteller bewerben Gesichtsmasken mit spezieller Beschichtung. Sie sollen die Coronaviren nicht nur zurückhalten, sondern auch unschädlich machen. Experten halten die Technik, die dahinter steckt, für plausibel. Allerdings bieten auch solche Masken keinen hundertprozentigen Schutz. Vernünftige Hygiene, gründliches Händewaschen und eine herkömmliche Mund-Nasen-Bedeckung sowie genügend Abstand seien als Schutz weiterhin ausreichend.

Ist ein Gesichtsvisier eine Alternative?

Ein Gesichtsvisier (Face Shield) kann den Träger vor möglicherweise infektiösen Tröpfchen schützen, die sein Gegenüber ausstößt. Es filtert aber nicht die Atemluft. Daher kann ein Visier eine sinnvolle Ergänzung zu einem Mund-Nasen-Schutz sein, aber kein Ersatz dafür.

Kann das Tragen einer Maske gesundheitsschädlich sein?

Wer gesund ist, kann eine Gesichtsmaske unbesorgt tragen. Die Maske erhöht zwar den Widerstand beim Atmen, was aber durch kräftigeres Atmen ausgeglichen wird. Nach längerem Tragen eines Mund-Nase-Schutzes kann die Kohlendioxid-Konzentration im Blut tatsächlich leicht ansteigen. Dies führt jedoch höchstens zu einer leichten Müdigkeit, und auch nur bei Menschen, die darauf sehr sensibel reagieren. Das gilt übrigens auch für Kinder, wie eine Studie aus Singapur gezeigt hat. Masken verursachen auch keine Atemwegsinfekte, wenn sie richtig und regelmäßig gereinigt und an einem sauberen Ort aufbewahrt werden.

Bei Menschen mit massiven Atemproblemen, zum Beispiel wegen einer eingeschränkten Lungenfunktion, Angina pectoris oder einer chronisch-obstuktiven Lungenerkrankung (COPD), kann eine Maske allerdings tatsächlich zu Problemen führen. Diese Menschen sind deshalb von der Maskenpflicht ausgenommen. Sie sollten aber ein entsprechendes ärztliches Attest oder einen Schwerbehindertenausweis dabeihaben, um bei einer Kontrolle einen Nachweis vorweisen zu können.