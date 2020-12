Welche Corona-Impfstoffe gibt es und wie funktionieren sie?

Die Impfstoff-Forschung gegen Covid-19 läuft weltweit auf Hochtouren. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO werden aktuell mehrere Dutzend mögliche Impfstoffe bereits am Menschen getestet, weit mehr als 150 Kandidaten sind in der vorklinischen Entwicklung. Drei Pharmaunternehmen liegen derzeit bei der Impfstoffentwicklung vorne: das deutsch-US-amerikanische Gespann Biontech/Pfizer, der US-Konzern Moderna sowie ein britisches Duo, bestehend aus dem britisch-schwedischen Konzern AstraZeneca und der Universität Oxford. Sie alle hatten in den vergangenen Monaten positive Daten zu einem Corona-Impfstoff vorgelegt.

Biontech/Pfizer: USA, Kanada und GB lassen Impfstoff zu

Biontech/Pfizer haben jeweils Zulassungsanträge bei der europäischen Arzneimittel-Agentur EMA und der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt. Die EMA will das Prüfergebnis für den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer am 21. Dezember mitteilen. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hatte nach Angaben des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Es war die erste Zulassung für BNT162b2 weltweit. Am 8. Dezember hatten die Massenimpfungen mit dem Corona-Impfstoff in Großbritannien begonnen. Als erste wurde die 90-jährige Britin Margaret Keenan geimpft. Auch in den USA und Kanada wurde der Impfstoff per Notverordnung zugelassen und wird inzwischen verimpft.

Moderna - Entscheidung der Zulassung Mitte Januar

Über den Zulassungsantrag des US-Konzerns Moderna soll in der EU eine Entscheidung voraussichtlich am 12. Januar getroffen werden. Gibt die EU-Behörde ihre Zustimmung, wäre in einem nächsten Schritt die EU-Kommission an der Reihe. In der Regel folgt die Kommission dabei den Empfehlungen der EMA. In den USA steht die Zulassung wohl unmittelbar bevor.

AstraZeneca: Impfstoff-Zulassung verzögert sich

Schwieriger liegt der Fall bei AstraZeneca. Der britische Konzern hatte Ungereimtheiten bei seiner Wirksamkeitsstudie aufgrund einer Dosierungsspanne eingeräumt. Der nach Ansicht von Experten eigentlich vielversprechende Impfstoff von AstraZeneca soll nun in einer neuen Studie nochmals an mehr und auch älteren Probanden (zum Teil mit Vorerkrankungen) getestet werden und verlässlichere Daten liefern. Mitte Dezember wurde bekannt, dass AstraZeneca bei der Impfstoffentwicklung mit Russland zusammenarbeiten werde. Beide Seiten wollen Bestandteile ihrer Corona-Impfstoffe kombinieren und das dadurch entstehende neue Mittel in einem Test überprüfen.

Tübinger Unternehmen CureVac startet Phase-III-Studie

Einen weiteren vielversprechenden Impfstoffkandidaten entwickelt derzeit das Tübinger Unternehmen CureVac, das der Bund mit bis zu 252 Millionen Euro unterstützt. CureVac-Haupteigner und SAP-Mitgründer Dietmar Hopp rechnet mit einer Zulassung seines Vakzins im Frühjahr oder Sommer 2021, in eingeschränkter Form möglicherweise aber auch schon früher. CureVac hat im Dezember mit der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie mit rund 36.000 Teilnehmern begonnen.

Uniklinik Tübingen entwickelt Vakzin

Auch an der Universitätsklinik Tübingen wurde im Dezember eine erste klinische Testreihe mit einem selbst entwickelten potenziellen Corona-Impfstoff gestartet. Nach Angaben des Klinikums handelt es sich um einen Impfstoffkandidat, dessen Wirkung auf der Aktivierung sogenannter T-Zellen basiert. Die Idee dazu stammt demnach aus der Immuntherapie gegen Krebs, an der in dem Uniklinikum schwerpunktmäßig geforscht wird. Finanziert wird die Studie vom Stuttgarter Forschungsministerium.

IDT Biologika-Vakzin soll Ende 2021 marktreif sein

Bereits Anfang Oktober hatte das Paul-Ehrlich-Institut die klinische Prüfung eines Impfstoffs durch die im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung verbundenen Universitäten München, Hamburg, Marburg und die Firma IDT Biologika genehmigt. Die Bundesrepublik will dem Dessauer Unternehmen mindestens fünf Millionen Impfdosen abnehmen. Das Vakzin IDT Biologika soll allerdings frühestens in einem Jahr marktreif sein.

Johnson & Johnson: Impfstoff-Studie läuft besser als erwartet

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat die Phase-3-Wirksamkeitsstudie, an der rund 60.000 Menschen teilnehmen sollen, Ende September gestartet. Ergebnisse sollten bis Anfang 2021 vorliegen. Der US-Pharmakonzern musste seine zulassungsrelevante Studie wegen einer unerklärten Erkrankung bei einem Probanden zwischenzeitlich unterbrechen. Im Oktober fuhr die Untersuchung wieder hoch, nachdem ein Kontrollgremium grünes Licht dafür gegeben hatte. Weil die Erprobung des Impfstoffs an Freiwilligen nun gut verlaufe, könne voraussichtlich schon im Januar eine Zulassung bei den Arzneimittelbehörden in den USA und in der EU beantragt werden.

In China wurde ein Impfstoff bereits zugelassen, bevor Ergebnisse von Wirksamkeitsstudien vorlagen. Diese Studien werden derzeit zum Teil mit freiwilligen Probanden in Drittstaaten durchgeführt.

Wie funktionieren die Impfstoffe?

Die Unternehmen Biontech/Pfizer und Moderna haben beide sogenannte mRNA-Impfstoffe entwickelt. mRNA steht dabei für Messenger Ribo Nucleic Acid (Boten- Ribonukleinsäure). Die mRNA-Impfstoffe konfrontieren einige wenige Körperzellen mit Teilen der Erbinformation des Virus, die in der mRNA gespeichert ist. Diese liefert den Bauplan für einzelne ungefährliche Virusproteine, die als Antigene bezeichnet werden. Die Antigene aktivieren wiederum das Immunsystem und rufen im Erfolgsfall die schützende Immunantwort hervor.

mRNA-Impfstoffe können dabei nicht ins menschliche Erbgut eindringen, denn beim Menschen befindet sich das Erbgut in Form von DNA (Desoxyribonukleinsäure) im Zellkern. Die chemische Struktur der mRNA aus dem Impfstoff unterscheidet sich jedoch von der Struktur der DNA, sodass diese nicht ins Erbgut des Menschen "eingebaut" werden kann.

Das Vakzine u.a. von AstraZeneca und IDT Biologika beruhen auf einer herkömmlichen Herstellungsweise und ist ein sogenannter Vektorimpfstoff. Ein abgeschwächtes, für den Menschen harmloses Virus dient dabei als Transportmittel (Vektor) für einen ungefährlichen Teil der Erbinformation des Corona-Virus. Vektorimpfstoffe enthalten den Bauplan für ein oder mehrere Antigene, die das Immunsystem aktivieren. Der Impfstoff von AstraZeneca setzt hier an der gleichen Stelle an wie die mRNA-Impfstoffe.