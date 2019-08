Blutvergiftung: Sepsis, eine lebensbedrohliche Erkrankung

Jedes Jahr erkranken 280.000 Menschen in Deutschland an einer Sepsis. Jeder vierte Betroffene stirbt an der sogenannten Blutvergiftung. Sie ist die dritthäufigste Todesursache und trifft mehr Menschen als ein Schlaganfall oder eine Krebserkrankung. Dahinter steckt meist eine bakterielle Infektion. Wird sie zu spät erkannt, dann kann sie tödlich enden. Überlebende leiden meist an den Spätfolgen dieser gefährlichen Erkrankung.

Wie entsteht eine Sepsis?

Das Risiko, an einer Sepsis zu erkranken, trifft häufig ältere Menschen, meist nach einer Operation. Aber auch junge Menschen können eine Blutvergiftung bekommen. Sie kann mit einem eitrigen Zahn, einem Infekt oder einer Hautverletzung beginnen. Ein roter Strich, der sich auf der Haut von der Infektionsstelle Richtung Herz ausbreitet, kann ein Anzeichen für den Beginn einer Sepsis sein.

Eine Blutvergiftung beginnt meist mit einer Infektion

Das Immunsystem richtet sich gegen den eigenen Körper und versucht die Infektion zu bekämpfen. So können zum Beispiel bei einer verschleppten Lungenentzündung Erreger in den Blutkreislauf gelangen und eine Entzündung im ganzen Körper verteilen. Die Immunabwehr reagiert jedoch mit Stoffen, die das Gewebe und die Organe angreifen. Mit der Folge, dass die Nieren versagen und das Blut gerinnt. Wird hier nicht rechtzeitig eingegriffen, fallen alle Organe aus.