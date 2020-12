Rückblick 2020: Hochkonjunktur für Fakes - und Faktenchecks

Wir vom #Faktenfuchs-Team beschäftigten uns auch mit - oft in Kettenbriefen verbreiteten - Vorschlägen, wie man das Coronavirus vermeintlich bekämpfen kann: etwa mit Zwiebeln, Intervallfasten, Vitaminen oder Rauchen. Hilft natürlich alles nicht, wie wir immer wieder in unserem Corona-Fake-News-Ticker klarstellten.

Auch der emeritierte Wissenschaftler Sucharit Bhakdi stellte die Gefährlichkeit des Coronavirus in einem langen Brief an Bundeskanzlerin Merkel in Frage. Unsere Einordnung, dass seine Annahmen zur Gefährlichkeit des Virus oft nicht wissenschaftlich belegt sind, war einer der meistgeklickten #Faktenfuchs-Artikel 2020.

2. Die verschiedenen Arten von Corona-Tests

Die Corona-Tests waren und sind ein absolutes Dauerbrenner-Thema. So gibt es zum Beispiel Schnelltests, mit denen man angeblich innerhalb von 15 Minuten selbst herausfinden kann, ob man Antikörper gegen das Coronavirus gebildet hat. In diesem #Faktenfuchs legten wir die verschiedenen Gründe dar, warum Experten vor solchen Tests warnen.

Die Bundesregierung bzw. das Robert-Koch-Institut setzen für den Nachweis des SARS Cov2-Virus auf den PCR-Test, dem wir ausführliche FAQ gewidmet haben.

Nachdem es ab und zu Probleme mit falsch positiven PCR-Tests gegeben hatte, haben wir uns angeschaut, wie sicher PCR-Tests sind: grundsätzlich sehr sicher.

Gegen Ende des Jahres häuften sich die Angriffe auf den PCR-Test: Er messe nur, ob jemand das Virus in sich trage, aber nicht, wie ansteckend jemand ist. Das stimmt so nicht, man kann die Ansteckungsgefahr herausfinden, in dem man beim PCR-Test den CT-Wert des Patienten ermittelt. Diese und weitere Fragen zum PCR-Test haben wir im #Faktenfuchs "Was PCR-Tests über Corona-Infektionen aussagen" beantwortet.

3. Die Corona-Statistiken

Jeden Tag veröffentlicht das Robert-Koch-Institut die Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland mit dem neuen Coronavirus infiziert sind. Wir beantworteten viele Nutzerfragen, wie die Ausbreitung des Virus gemessen wird, speziell zur Reproduktionszahl (R-Wert) und zum 7-Tage-Inzidenz-Wert. Auch die Frage, wie viele Menschen an Covid-19 sterben und wer überhaupt als Corona-Toter gewertet wird, beschäftigte uns.

4. Maskenpflicht und Maskenarten

Eine Schutzmaßnahme gegen das Coronavirus ist für jeden Bürger und jede Bürgerin Bestandteil des Alltags geworden: die Maskenpflicht. Auch hier gab es aus dem Lager der Corona-Leugner bzw. Relativierer viel Gegenwind: Masken seien schädlich und könnten krank machen, behaupteten sie. Doch das ist - außer bei Menschen mit schweren Atemwegserkrankungen - nicht so, wie dieser stark geklickte #Faktenfuchs darlegt.

Für viel Aufregung sorgte eine Falschmeldung, wonach eine Sechsjährige aus der Nähe von Schweinfurt an einer CO2-Vergiftung gestorben sei, weil es den ganzen Schultag eine absolut dichte Maske habe tragen müssen. Dies entpuppte sich sehr schnell als Desinformation - nur ein Beispiel dafür, wie ungefiltert falsche Behauptungen mitunter verbreitet werden.