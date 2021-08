Corona-Spätfolgen - Erste Leitlinie für Post Covid ist da

Mehr als 200 Symptome in 10 Organsystemen: Das Post-Covid-/Long-Covid-Syndrom hat viele Gesichter, wird durch viele Faktoren bestimmt und schert sich nicht um Fachdisziplinen. Ärzte nennen das ein multifaktorielles Geschehen, das interdisziplinäre Arbeit erfordert. Auch für Mediziner sind die Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung eine Herausforderung. Noch gibt es in Deutschland keine gesicherten Strukturen zur Behandlung von Post-Covid-Patienten, sagt Dr. Monika Nothacker vom Institut für Medizinisches Wissensmanagement (AWMF-IMWi).

Das soll die neue Leitlinie (S-1) ändern, die am 18. August 2021 von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) vorgestellt wurde. Sie soll Ärzten die Arbeit erleichtern und fasst systematisch zusammen, was bisher über Post Covid bekannt ist. Erstellt hat den neuen Leitfaden ein Expertenteam (14 Fachgesellschaften, Expertengremien, Patientenverbände) um Professor Rembert Koczulla, Professor für Pneumologische Rehabilitation in Marburg.

"Wir haben versucht, dort eine sehr praktische Anleitungen zu geben, für Therapie und für Praxis. Und ja, Post/Long-Covid ist ja schon neues Krankheitsbild. Das heißt, hier ist nicht allzu viel Erfahrung vorhanden." Professor Rembert Koczulla, Professor für Pneumologische Rehabilitation, Marburg

Eine Richtschnur bei der Behandlung und ein systematisches Vorgehen sind wichtig, denn Post Covid/Long-Covid ist momentan behandelbar, aber nicht heilbar. Es besteht zudem das Risiko, dass die Erkrankung chronisch wird. Das ist nach Angaben von Professor Michael Pfeifer, Präsident der DGP, bei unter zehn Prozent der Betroffenen der Fall. Auch dauerhafte Organschäden können zurückbleiben. Es sind aber auch Spontanheilungen möglich.

Die wichtigsten Infos über Post Covid:

Covid-19 - Wer bekommt Post Covid/Long-Covid?

Von einem Long-Covid-Syndrom sprechen Ärzte, wenn Patienten vier bis zwölf Wochen nach einer Covid-19-Erkrankung immer noch krank sind oder neue Symptome entwickeln. Sind sie länger als 12 Wochen krank und die Beschwerden nicht mit anderen Diagnosen erklärbar, besteht ein Post-Covid-Syndrom. Im Schnitt entwickeln nach aktuellem Kenntnisstand zehn bis 15 Prozent der Covid-19-Erkrankten ein Post-Covid-Syndrom, unabhängig von Vorerkrankungen oder der Art des Krankheitsverlaufs (leicht, mittel oder schwer). Das heißt, dass etwa jeder zehnte Patient mit Covid-19-Infektion an Post Covid leidet.