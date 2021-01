ZeroCovid: Die Infektionszahlen auf Null senken

Deutschlandweit liegt der Corona-Inzidenzwert über 100, weit entfernt von der angestrebten Zahl von 50 positiv Getesteten pro 100.000 Einwohnern in einer Woche. Als sich im Frühjahr 2020 das Coronavirus rasant ausbreitete, wurde mit den Kontaktbeschränkungen das Motto "Flatten the Curve" ausgegeben: Die Kurve mit den Infektionszahlen dürfe nicht in die Höhe schießen, sondern müsse immer flacher werden und dann flach bleiben. So ließe sich eine Überforderung des Gesundheitssystems vermeiden, bis genügend Menschen geimpft seien, um eine Herdenimmunität zu erreichen.

Initiative: Kurve nur abflachen reicht nicht

Doch dieses Konzept gehe nicht auf, sagt nun eine Initiative, die unter dem Kürzel #ZeroCovid in den sozialen Medien auftritt und hat eine Petition gestartet. Es müsse mehr geschehen. Mit diesem Anliegen ist die Initiative nicht allein. Eine Gruppe Ärztinnen und Ärzte hat dazu gerade erst einen offenen Brief publiziert. Ein weiterer Vertreter der "Null Covid"-Befürworter ist der Dortmunder Professor Matthias F. Schneider. Er leitet die Abteilung Medizinische und biologische Physik an der TU Dortmund und unterstützt die "Wellenbrecher-Jetzt"-Bewegung, die eine Nullansteckung fordert.

Gemeinsam mit zwei Kollegen hat er einen Aufruf veröffentlicht. Das Ziel: Wir müssen und können in Deutschland die Zahlen drastisch runter bringen. Die Experten gehen davon aus, dass man auch hierzulande eine Situation wie in Australien, Neuseeland oder Vietnam herstellen könnte. Dort haben die Regierungen und die Bevölkerung es geschafft, die Corona-Zahlen so weit zu senken, dass mittlerweile wieder ein fast normales Leben möglich ist. Der Grund dafür sei dabei vor allem in einem konsequenten Vorgehen der Regierungen zu sehen.

Die Experten teilen den Weg dorthin in drei Phasen ein.

Phase eins - Die Null erreichen

Zunächst müsse man die "Null" erreichen, und das schnell. Das soll über ein (fast) komplettes Herunterfahren des Landes geschehen. Dabei müssten aber die Grundversorgung, strikte Regeln an den Grenzen oder die Unterbringung von Verdachtsfällen in Quarantäne-Unterkünfte gesichert sein.

In Deutschland könnte so eine Phase eins relativ lang dauern, so die Experten. Dennoch sei es möglich, vor allem, wenn man kleinteilig denke. Sie gehen davon aus, dass ein einzelner Kreis innerhalb von wenigen Wochen bei Null sein könnte. Das würde auch die umliegenden Kreise anspornen.

Phase zwei - Schutz der Null

Sobald einzelne Gebiete virenfrei seien, müsse strikt dafür gesorgt werden, dass sie das auch bleiben. Wenn nach zwei Wochen keine weiteren Ausbrüche zu vermelden seien, könne man auch in ganzen Regionen zurück zur Normalität (in einer sogenannten "Green Zone"). Das müsse aber begleitet werden durch Reisebeschränkungen, Kontaktnachverfolgung (tracing) und schnelles Eingreifen, wenn neue Fälle auftauchen sollten. So geschehe da auch in anderen, erfolgreichen Nationen, wie Australien oder Neuseeland. Dort gehen einzelne Regionen wegen verhältnismäßig weniger Fälle schnell wieder in einen Lockdown zurück, um das Virus schnell wieder auf Null zu bekommen.

Phase drei - Erweiterung der Green Zone

Je mehr kleinere oder regionale Gebiete virenfrei sind, desto besser - und man könne auch derartige Gebiete miteinander verbinden, zum Beispiel über Reisekorridore. Das wiederum sei auch ein Ansporn für Gebiete, in denen das Virus noch vorherrscht.

Vorteile von #ZeroCovid für die Wirtschaft und Bildung

Die Maßnahmen für ein "Null Covid" klingen drastisch und das sind sie auch, sagen die Experten. Doch die Vorteile seien enorm. Länder wie Neuseeland zeigen, dass man mit #ZeroCovid zurückkehren kann zur Normalität. Das sei zum Beispiel für die Wirtschaft, aber auch für die Bildungssysteme entscheidend. Der Dauerlockdown könnte dann beendet werden. Das zeigten auch die Zahlen aus diesen Gebieten: Je weniger Corona, desto stärker war die Wirtschaft 2020 gewachsen. Je mehr Tote ein Land gezählt hat, desto schlechter stand auch die Wirtschaft da. Wer SARS-CoV-2 in den Griff bekomme, schütze auch seine Wirtschaft, so die #ZeroCovid-Initiative.

In Neuseeland zeigt sich auch, dass die Bürgerinnen und Bürger die Politik des #ZeroCovid unterstützen und bei Wahlen belohnen.

Vorteile von #ZeroCovid für die Gesundheit

Ein weiterer Vorteil wäre der gesundheitliche, so die Experten. Denn Covid-19 erhöht nicht nur die Todeszahlen in einem Land, sondern hat auch erhebliche Langzeitfolgen, die auch junge Menschen oder Nicht-Risikogruppen betreffen und an das Chronische Fatiguesyndrom ME/CFS erinnern. Darüber hinaus habe sich zum Beispiel in Schweden gezeigt, dass Risikogruppen bei einem weiter hohen Infektionsgeschehen trotz allem nicht gut zu schützen sind.

Vorteile von #ZeroCovid für die Medizin

Wenn es nur wenige oder womöglich gar keine Coronafälle gibt, fällt es dem Virus auch schwerer, sich mit neuen Mutationen zu verändern. Die neuen, ansteckenderen Varianten aus Großbritannien oder Südafrika sind vor allem deswegen entstanden, weil sich das Virus in vielen Menschen verbreiten und dort auch verändern konnte.

Darüber hinaus hilft es den Impfbemühungen, wenn sich nur wenige Menschen mit dem Coronavirus infizieren. So kann eine Herdenimmunität erreicht werden, ohne, dass noch mehr Menschen erkranken.