Rückblick: Das war das Jahr 2023 in Unterfranken

Januar

Gewalt gegen Rettungskräfte

Schon die ersten Stunden im neuen Jahr werden einige Rettungskräfte womöglich nie vergessen. Es ist kurz nach Mitternacht, als ein Balkon in Kitzingen in Flammen steht. Die Feuerwehr rückt aus. Als die Einsatzkräfte versuchen, die Drehleiter in Stellung zu bringen, feuern Unbekannte eine Feuerwerksrakete auf sie ab. Die Rakete explodiert kurz vor dem Fahrzeug. Sie verfehlt eine Einsatzkraft nur knapp. Doch damit nicht genug: Unbekannte stellen Pyrotechnik hinter dem Einsatzfahrzeug auf und versuchen, sie zu zünden. Die Polizei muss eingreifen. In Bayern ist der Vorfall in Kitzingen einer von wenigen, was Gewalt gegen Rettungskräfte angeht.

Bilanz nach drei Corona-Jahren

Das Jahr 2023 beginnt auch mit Erleichterung: Die Corona-Pandemie schränkt viele Lebensbereiche kaum mehr ein. In Bayern laufen die Corona-Maßnahmen Ende Januar aus. Verantwortliche im Gesundheitsbereich aus Unterfranken ziehen nach drei Corona-Jahren Bilanz. Laut Annette Noffz, der leitenden Direktorin der Stiftung Bürgerspital in Würzburg, habe die Pandemie gezeigt, "dass sich die Rahmenbedingungen in den pflegenden Berufen ganz dringend ändern müssen". Trotzdem sei sie "unglaublich stolz" auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch Georg Ertl, zu Beginn der Pandemie Ärztlicher Direktor am Uniklinikum Würzburg, erinnert sich zurück. "Wir hatten die Situation eigentlich immer im Griff, aber das Gefühl hatte man damals natürlich nicht", sagt er. In der Medizin habe man durch Corona viel dazu gelernt.

Geflüchtete: Miltenberger Landrat schlägt Alarm

Mit einem Hilferuf wendet sich der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) im Januar an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Es geht um die Situation der geflüchteten Menschen in den Kommunen. In einem offenen Brief beklagt Scherf, dass es vor Ort keine Ressourcen mehr gebe, um weitere Geflüchtete aufzunehmen. Auf diesen Hilferuf folgen für den Landrat mehrere TV-Auftritte, etwa bei "Markus Lanz" und "Hart aber Fair". Scherf trifft klare Aussagen und stellt Forderungen – auch in einem weiteren Brief, den der Grünen-Politiker zusammen mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) im März an Olaf Scholz schreibt. Jens Marco Scherf entwickelt sich so gewissermaßen zum Medien-Landrat in der Flüchtlings-Thematik.

Februar

Fastnacht in Franken wieder live im BR Fernsehen

Zum ersten Mal nach Corona können Zuschauerinnen und Zuschauer im Februar die Kultsendung "Fastnacht in Franken" wieder live im BR Fernsehen mitverfolgen. In den Mainfrankensälen in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg ist deutlich zu spüren, wie groß die Sehnsucht nach der Fastnacht war. Neben dem Comeback der "Altneihauser Feierwehrkapell'n" bleibt vermutlich vor allem ein Moment in Erinnerung: In Gedenken an die 2022 verstorbene Barbara Stamm steht ein blauer Stuhl mitten im Saal. Die ehemalige Landtagspräsidentin war gern gesehener Dauergast bei der "Fastnacht in Franken" und ihr blaues "Kleed" legendär. Der blaue Stuhl soll nicht leer bleiben. Er soll vergeben werden – an eine "ganz normale" Person aus dem Volk. "So hätts die Barbara gewollt", heißt es bei der Fastnacht.

Förderung für Krebsforschung

Gute Nachrichten für die Krebsforschung in Bayern: Der Bund sagt im Februar eine dauerhafte Förderung für neue bayerische Standorte des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen zu. Neben Erlangen, Regensburg und Augsburg ist auch das Uniklinikum Würzburg dabei. 14,5 Millionen Euro jährlich stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung den Kliniken für die gemeinsame Forschung zur Verfügung. In Würzburg soll der bayerische Verbund für die Krebsforschung koordiniert werden.

März

Unterfränkischer Bestatter hilft nach Erdbeben

Nach den Erdbeben in der Türkei und in Syrien steigt die Zahl der Todesopfer täglich an. Bei ihrer Bergung helfen auch speziell geschulte Bestatter aus Deutschland. Einer von ihnen kommt aus Schweinfurt: Marco Pfister ist spezialisiert auf die Konservierung und Rekonstruktion von Verstorbenen. Eine Woche lang ist er im Erdbebengebiet im Einsatz und sucht nach Todesopfern. Eine schwierige Aufgabe, die auch bei einem Profi Spuren hinterlässt. "Das, was dort am Tag geleistet wird – also die 150 bis 300 Verstorbenen pro Tag, die das Team betreut – das macht ein normaler Bestatter im ganzen Jahr", so Marco Pfisters Vorgesetzter Ralf Michal.