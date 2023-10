Per Haftbefehlt gesuchter AfD-Abgeordneter Halemba festgenommen

Der unterfränkische AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba ist nach BR-Informationen am Morgen verhaftet worden. Wie der BR aus Ermittlerkreisen erfuhr, wurde der Haftbefehl gegen den 22-Jährigen gegen 8 Uhr in Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg vollstreckt. Er soll nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Grund des Haftbefehls ist bisher nicht bekannt.

Am Freitag war bekannt geworden, dass Halemba von der Würzburger Staatsanwaltschaft per Haftbefehl gesucht wird. Zum genauen Tatvorwurf und dem Haftgrund wollte die Ermittlungsbehörde aus ermittlungstatktischen Gründen nichts sagen. Halemba gehört der umstrittenen Burschenschaft "Teutonia Prag" in Würzburg an, bei der es im September eine Razzia gegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mitglieder - unter anderem wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Halembas Anwalt Dubravko Mandić teilte am Samstag mit, an "sämtlichen Vorwürfen gegen die Mitglieder der Prager Teutonia" sei nichts dran.

Normalerweise hätte Halemba als einer der jüngsten beiden Abgeordneten heute zu Beginn der konstituierenden Sitzung des Landtags als Schriftführer an der Seite des Alterspräsidenten, also des ältesten Parlamentariers, gesessen.

