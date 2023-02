Wie ein Schweinfurter Bestatter im Erdbebengebiet geholfen hat

Seine letzte Nacht in der Türkei verbrachte Marco Pfister bei der Feuerwehr. Die Turnhalle, in welcher der Schweinfurter Bestatter und andere Helfer untergebracht waren, war nämlich durch das Nachbeben einsturzgefährdet. Am Dienstagnachmittag soll Pfister aus dem türkischen Krisengebiet nach Deutschland zurückkehren. Zuvor verbrachte der Bestatter eine Woche mitten im Erdbebengebiet und half mit, Verstorbene zu bergen - eine schwierige Aufgabe, die auch bei einem Profi Spuren hinterlässt. Was er dabei vor allem gespürt hat: Dankbarkeit.

"Extreme Dankbarkeit, dass man einfach da ist"

Der Bestatter gehört zu einem 15-köpfigen Team Ehrenamtlicher aus Deutschland, dem sogenannten DeathCare Embalming-Team Germany. Dabei handele es sich um ein weltweit einzigartiges Team, so Ralf Michal, der Chef von Marco Pfister in Schweinfurt. Das Team kümmert sich um die Bergung und Identifizierung von Toten. Neben Bestattern sind auch sogenannte Thanatopraktiker dabei – Spezialisten für die Konservierung und Rekonstruktion von Verstorbenen. Zu ihnen gehört auch Marco Pfister.

Für ihn war es der erste Einsatz in einem Krisengebiet. Oft seien bei seiner Arbeit auch Angehörige in der Nähe gewesen. "Man muss darauf achten, dass man ein wenig die Privatsphäre wahrt. Man muss aufpassen, wo man hintritt, weil hier überall persönliche Sachen herumliegen. Aber man spürt auch extreme Dankbarkeit, dass man einfach da ist", berichtet Pfister. Für eine Woche war er in Kahramanmaras. Die türkische Großstadt wurde vom Erdbeben besonders stark betroffen.

Unterstützung für die Rettungskräfte vor Ort

Etwa 150 bis 300 Tote habe das Helferteam in Kahramanmaras pro Tag geborgen – so viele wie ein normaler Bestatter im gesamten Jahr, sagt Pfisters Chef Ralf Michal, der gleichzeitig Präsident des Bundesverbandes Deutscher Bestatter ist. Rund 20 Stunden pro Tage habe sein Angestellter in der Türkei gearbeitet und nur wenige Stunden geschlafen. Die beiden standen die ganze Zeit in engem Kontakt.

Die Arbeit des DeathCare Embalming-Teams ist auch für die anderen Rettungskräfte vor Ort von unschätzbarem Wert. "Wir hatten gestern die Erfahrung, da hat uns einer von dem Rescue-Team gedankt, dass wir da sind, und dass wir seine Leute entlasten, weil die schaffen das nicht, weil die sich übergeben müssen, weil die kommen mit den Gerüchen nicht klar und mit den Bildern nicht", schildert Marco Pfister. Deshalb bleiben er und seine Kollegen auch nicht länger als acht Tage im Krisengebiet – zu hoch ist die Belastung durch das Erlebte.

Seuchengefahr durch Leichen

Am 9. Februar war das erste DeathCare Embalming-Team in die Türkei gereist. Nach einer Woche wurde es vom zweiten Team, dem Pfister angehört, abgelöst. Es sei wichtig, Verstorbene zu bergen, um etwa die Seuchengefahr einzudämmen, sagte der Schweinfurter Bestattungsunternehmer Ralf Michal: "Wenn sie Verstorbene dort lassen, dann zersetzen sich die Menschen und das gelangt ins Trinkwasser und dadurch werden natürlich auch Bakterien und Keime aufgenommen." Dadurch steige die Seuchengefahr, etwa für Cholera oder Typhus.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hatte bereits vor den erneuten Beben davor gewarnt, dass sich in den kommenden Wochen Infektionskrankheiten in den betroffenen Regionen ausbreiten könnten. Schlechte Hygienebedingungen durch die zerstörte Infrastruktur seien mit eine Ursache für den Ausbruch von Krankheiten. Ein weiteres Team werde dennoch nicht mehr in das Erdbebengebiet fliegen, so Michal. Nach zwei Wochen mache die Bergung der Leichen keinen Sinn mehr, da der Verwesungsprozess auch bei winterlichen Temperaturen schon zu sehr fortgeschritten sei.