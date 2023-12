Das Jahr 2023 in Bayern: Der große Graben

Antisemitismus: Er ist wieder da

Am 7. Oktober reißt ein beispielloser Terror-Überfall der Hamas auf israelische Zivilisten einen weiteren Graben auf, einen sehr tiefen, alten, nur notdürftig zugeschütteten. Die Erschütterungen reichen bis nach Bayern. Tausende gehen auf die Straße – für Israel, gegen Israel. In Augsburg (wie anderorts) wird am Rathaus eine Israel-Flagge gehisst und zweimal heruntergefetzt.

In den folgenden Wochen registrieren die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus in Deutschland (Rias) 994 antisemitische Vorfälle im Land. Die Polizei führt Razzien durch und stößt auf mehr Mordfantasien, gelbe Sterne und Holocaust-Lügen, als in eine Aktentasche passen. "Das haben wir eigentlich nie erwartet, dass in Deutschland solche Demonstrationen stattfinden, mit 'Juden wieder ins Gas'", sagt Peter Guttmann von der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. "Das ist erschreckend." Viele Juden, berichtet Anna Zisler aus Straubing, zögen sich zurück. Ein jüdischer Vater sagt BR24: "Wenn man in der Rolle eines Familienvaters ist, überlegt man gerade ganz genau, wie man seine Familie beschützen kann. Und wie lautet der Plan B, wenn man einen bräuchte?"

Auch Joana Osman aus München ist aufgewühlt; sie ist Palästinenserin. Dabei hat sie eigentlich "nie empfunden, dass Israelis und Palästinenser weit auseinanderliegen". Diskriminierung, Vertreibung, Flucht: Eigentlich würden sich die Lebensrealitäten gar nicht so stark unterscheiden. Doch der Blick aufs Verbindende ist gerade wenig verbreitet. Momentaufnahme – oder eine weitere, finstere Zeitenwende?

Das große Graben – im Geldbeutel

Und dann ist auch noch das Geld alle, und das nicht nur bei dir und mir und René Benko, jenem österreichischen Milliardär mit der Erscheinung eines schneidigen K.u.K.-Dragoners, der, scheint's, sein Immobilien- und Kaufhausreich nun in den Graben geritten hat, weshalb auch in München durch Prachtbauten wie den Hertie am Hauptbahnhof und die Alte Akademie der Wind der Krise pfeift und viele Galeria-Verkäuferinnen schon wieder schlecht schlafen.

Selbst Kanzler Olaf Scholz geht das Geld aus – genauer: die Lizenz zum Schulden machen.