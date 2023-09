Verbotene "Artgemeinschaft": Beweise bei Razzien sichergestellt

Mehrere Polizeibusse stehen vor einem Anwesen in Roth, einem Ortsteil von Hausen in der Rhön, nahe der hessischen Grenze. Polizistinnen und Polizisten in schwarzen Ganzkörperanzügen gehen ein und aus, tragen Gegenstände hinaus. Diese Razzia in dem Dorf mit 200 Einwohnerinnen und Einwohnern war am Mittwoch Teil einer bundesweiten Aktion von Durchsuchungen bei der nun verbotenen "Artgemeinschaft".

Dabei hat die Polizei Computer, Datenträger, Handys, extremistische Schriften, Bücher und NS-Devotionalien sichergestellt. Das hat BR24 aus Ermittlerkreisen erfahren. Diese Beweismittel werden nun ausgewertet.

Vorsitzende der "Artgemeinschaft" wohnt in der Rhön

Inzwischen ist bekannt, dass in Roth die Vorsitzende der "Artgemeinschaft" wohnt, zusammen mit ihrem Mann und ihren sechs Kindern. Das hat Fridolin Link, der erste Bürgermeister von Hausen (Wählergemeinschaft Hausen) BR24 bestätigt. Bis jetzt war von einem "führenden Kopf" die Rede.

Bürgermeister von Hausen in großer Sorge

Bürgermeister Fridolin Link empfand es als "bedrückend", dass eine derartige Durchsuchungsaktion in seiner Gemeinde stattfand. Außerdem macht er sich große Sorgen darüber, dass die "Artgemeinschaft" in Roth ansässig ist.

"Razzia heißt ja: Da ist etwas vorgefallen. Ich habe kein gutes Gefühl", so Link im BR24-Interview. Bei der Familie habe es bereits vor einigen Jahren eine Razzia gegeben. Näheres konnte Link darüber aber nicht sagen. Die Familie habe wenig Kontakt mit den anderen Menschen im Dorf.

Schatzmeisterin wohnt in Mittelfranken

Die Durchsuchung in der Rhön war nicht die einzige in Franken: In Schillingsfürst im Landkreis Ansbach gab es eine Razzia bei einer weiteren Führungsperson. Dabei soll es sich um die Schatzmeisterin der "Artgemeinschaft" handeln. Ob auch am Untermain Objekte durchsucht wurden, ist weiterhin nicht bestätigt.

Fünf Razzien in Franken

Insgesamt ist die Rede von fünf Razzien in Mittel- und Unterfranken. Der Verdacht richtet sich gegen acht Personen, die der Vereinigung "Artgemeinschaft" angehören sollen. In Bayern gab es noch Durchsuchungen in Oberbayern. Bundesweit wurden laut Polizei die Wohnungen von 39 Personen durchsucht.