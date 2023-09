Toter Jugendlicher: Trauer in Lohr am Main

Die Trauer in Lohr am Main nach dem Tod eines Teenagers ist greifbar. Eine Gruppe Jugendliche stößt auf ihren Bekannten an, sie haben Tränen in den Augen. Sie hätten den 14-Jährigen gut gekannt, sagt einer von ihnen. Nach Angaben von Mitschülern hat das Opfer die Mittelschule besucht.

Tief betroffen ist auch Lohrs Bürgermeister Mario Paul im Gespräch mit BR24. Seine Gedanken seien bei den Eltern, Geschwistern und Freunden des Jugendlichen. "Ich bin fassungslos und so geht es auch den Lohrer Bürgern. Ich war gerade auf dem Marktplatz und habe dort die bedrückte Stimmung gespürt. Die Leute sind angesichts dieses furchtbaren Geschehens fassungslos. Ganz wichtig ist jetzt, allen Betroffenen beizustehen und Mitgefühl zu zeigen."

Ermittlungen der Polizei laufen weiter

Die Polizei geht derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Der Tatort liegt in einer kleinen Parkanlage wenige Meter hinter dem Schulzentrum, an dem sich ein Gymnasium und eine Mittelschule befinden. Bereits in der Nacht hatte die Polizei den Tatort freigegeben. Er war am Morgen frei begehbar. Dort befanden sich einzelne zerbrochene Glasflaschen. Passanten berichteten vor Ort, dass sich in dem kleinen Waldstück gelegentlich Jugendliche getroffen hätten.

Kurz nach 12 Uhr sperrte die Polizei den Tatort noch einmal ab. Suchhunde waren vor Ort eingetroffen. Noch am Freitagabend hatte die Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen – ebenfalls ein Jugendlicher. Inzwischen wurde er dem Haftrichter vorgeführt.

Angebot für Trauer und Gespräch

In der Stadtpfarrkirche soll es am Sonntag ein Angebot zum Gespräch und zur Trauer geben. Dieses Angebot ist von 10.30 Uhr bis 19 Uhr geplant. Nach dem Gottesdienst wird ein Statement des Stadtpfarrers verlesen, der gleichzeitig in einer anderen Kirche predigt. Danach bieten Seelsorger verschiedener Religionsgemeinschaften die Möglichkeit zum Gespräch an. Es soll auch ein Buch ausliegen, in das Trauernde ihre Gefühle und Gedanken eintragen können.

Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei hatte am Freitagnachmittag von einem weiteren 14-Jährigen von dem Vorfall erfahren. Er sei gegen 16.30 Uhr in die Polizeiinspektion in Lohr gekommen und habe mitgeteilt, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet habe. Eine Polizeistreife habe den leblosen Jugendlichen dann auf einer kleinen Grünanlage neben der Schule gefunden. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Kurz darauf nahm die Polizei einen Teenager fest, der als dringend tatverdächtig gilt.