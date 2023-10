Landtagswahl: Entwicklungen und Ergebnisse in Unterfranken

Jubel bei den einen, Enttäuschung bei den anderen. Die Bilder waren heute vermutlich vielerorts ähnlich, als die ersten Zahlen rund um die Landtagswahl veröffentlicht wurden. In den Bezirken blicken Wählerinnen und Wähler nun gespannt darauf, wer die jeweiligen Direktmandate für sich entscheiden kann. Bei der Wahl 2018 gingen in Unterfranken neun Mandate an die CSU, das zehnte überraschend an die Grünen. Und in diesem Jahr? Die vorläufigen Ergebnisse im Überblick.

Spannung um Direktmandat in Würzburg

Wie erwartet zeichnet sich in der Stadt Würzburg ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen rund um das Direktmandat bei der Landtagswahl ab. Patrick Friedl von den Grünen und Andrea Behr von der CSU trennen nur wenige Prozentpunkte. Andrea Behr zeigte sich im BR24-Interview zuversichtlich, als die ersten Zahlen veröffentlicht wurden: "Spannung ist da. So wie es ausschaut, müsste ich das Mandat wieder holen können." Patrick Friedl sagte: "Wir haben beide ein sehr starkes Niveau. Da muss man sehen, wie es ausgeht."

Bei der Landtagswahl 2018 war es eine Überraschung für viele, dass Patrick Friedl von den Grünen das Direktmandat für Würzburg-Stadt geholt hat. Mit hauchdünner Mehrheit hat sich der 53-Jährige gegen den CSU-Kandidaten Oliver Jörg durchgesetzt. Nun will Friedl sein Mandat verteidigen. Seine Schwerpunkte: Umwelt- und Klimapolitik. Seit 2008 ist er Mitglied im Würzburger Stadtrat.

Die CSU hat bei dieser Wahl Andrea Behr ins Rennen gegen Friedl geschickt. Die Zahnärztin war vor einigen Jahren Mitglied des Würzburger Stadtrats (2008 bis 2014) und auch im Wahlkampf sehr präsent. Negative Schlagzeilen hat die 54-Jährige allerdings bei einer Wahlkampf-Veranstaltung der Tageszeitung "Main-Post" gemacht. Da hat Behr erklärt, Kinder von Bürgergeldempfängern "können doch zur Tafel gehen", wenn sie hungrig sind.

Kritik an Bundespolitik zentrales Thema

Wo sich viele Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Parteien in Unterfranken einig sind: Die diesjährige Landtagswahl war keine typische Landtagswahl. Sie war vielmehr von Kritik an der Bundespolitik und deren Themen geprägt. "Es war dieses Mal sehr schwierig im Landeswahlkampf. Bundesthemen haben häufig eine Rolle gespielt, häufig auch die Frustration der Ampel gegenüber", sagte Judith Gerlach von der CSU, aktuell Staatsministerin für Digitales und Abgeordnete im Stimmkreis Aschaffenburg-Ost. Das spiegle sich auch im AfD-Ergebnis wider.

Auch für Volkmar Halbleib, der für die SPD im Stimmkreis Würzburg-Land angetreten ist, war es ein schwieriger Wahlkampf. "Die landespolitischen Themen waren eigentlich völlig weg. Das macht es schwierig für jemanden, der in Berlin regiert und in Bayern in der Opposition ist, seine Punkte zu setzen – sodass sie von der Bevölkerung wahrgenommen werden", so Halbleib im BR24-Interview.

Für die AfD in Unterfranken sei das Wahlergebnis in Bayern eine Kritik an der Politik in Berlin und ein Abstrafen der Ampel-Regierung. "Die Migrationspolitik ist das, was den Menschen auf den Nägeln brennt", sagte Richard Graupner von der AfD in Schweinfurt zu BR24. Der unterfränkische AfD-Vorsitzende und aktuell Landtagsabgeordnete wünscht sich eine Wende in der Migrations-Thematik.