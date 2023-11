Situation der Geflüchteten in Unterfranken ist "dramatisch"

Immer mehr geflüchtete Menschen kommen nach Unterfranken – und brauchen ein Dach über dem Kopf. Die Lage ist "dramatisch", heißt es von vielen Kommunen. Sogar Sporthallen sollen nun wieder zu Unterkünften werden. Auf engem Raum und mit wenig Privatsphäre müssen die Menschen dort vorübergehend leben.

Anker-Zentrum für Geflüchtete platzt aus allen Nähten

In der zentralen Anker-Einrichtung in Geldersheim bei Schweinfurt sind laut Regierung von Unterfranken aktuell etwa 2.000 Menschen untergebracht, Tendenz steigend. Ausgelegt ist sie eigentlich für 1.500 Menschen. Anker-Zentren sind Erstaufnahme-Einrichtungen für geflüchtete Menschen in Bayern, in denen verschiedene Stellen zusammenarbeiten, um Asylverfahren zu beschleunigen und Abschiebungen durchzuführen. Von Geldersheim aus werden die Menschen dann auf ganz Unterfranken verteilt und in den Kommunen untergebracht – entweder in Gemeinschaftsunterkünften oder dezentral in Wohnungen.

Landkreis Main-Spessart hat bereits Sporthalle umfunktioniert

Der Landkreis Main-Spessart ist die erste Kommune in Unterfranken, die eine Sporthalle als Not-Unterkunft heranzieht – nämlich die Main-Spessart-Halle in Marktheidenfeld ab dem 1. Dezember. Dort ist Platz für etwa 200 Menschen. Schon nach Beginn des Ukraine-Kriegs hat der Landkreis die Halle zur Unterkunft umfunktioniert. Kritik kommt zum Beispiel von den Schulen, die die Halle gerne nutzen würden. Für den Schulsport gebe es wenig Alternativen, hieß es.

Auch in Karlstadt sei eine Sporthalle als Notunterkunft im Gespräch, so Landrätin Sabine Sitter (CSU) zu BR24. Es handelt sich um die kreiseigene Erwin-Ammann-Halle neben dem Gymnasium, eine Dreifach-Sporthalle. In Karlstadt sorgt das für Kritik, vor allem bei Eltern, die wollen, dass ihre Kinder Sport machen können. Laut Landrätin Sitter sei es in Karlstadt aber kein Problem für die Schulen, auf andere Hallen auszuweichen.

Mindestens 400 Plätze werden gebraucht

Der Landkreis Main-Spessart kommt in Sachen Unterbringung langsam an seine Grenzen. Anfang November waren 1.130 Geflüchtete in staatlichen Unterkünften, Notunterkünften und dezentralen Unterkünften im Raum Main-Spessart untergebracht. Tendenz: steigend. Das sind etwa drei Mal so viel wie im gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Im vergangenen Jahr hat der Landkreis Main-Spessart etwa 180 Geflüchtete aus dem Anker-Zentrum in Geldersheim zugewiesen bekommen. Dieses Jahr waren es jetzt schon gut 600 Menschen. Zusätzlich leben über 1.000 Menschen aus der Ukraine im Landkreis, die meisten inzwischen in privaten Unterkünften. Um handlungsfähig zu bleiben, müssten jetzt aber zeitnah mindestens 400 freie Plätze geschaffen werden, so Landrätin Sabine Sitter.

Im Landkreis Main-Spessart kommen vor allem Menschen aus der Ukraine unter, aber auch aus Afghanistan, Syrien und der Elfenbeinküste, die vom Anker-Zentrum zugeteilt wurden. Mit 20 bis 30 Geflüchteten pro Woche würde der Landkreis zurechtkommen, heißt es auf Anfrage. Doch in der nächsten Zeit sollen es 50 pro Woche werden.