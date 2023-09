Kloster Würzburg: Bayerns erste PV-Anlage auf einem Großdenkmal

Inzwischen sind die Dachdecker mit ihrer Arbeit mitten in der Würzburger Altstadt fast fertig: Auf gut 1.500 Quadratmetern Dachfläche verbauen sie 20.000 rote Solarziegel. Die neue Photovoltaikanlage ist einer der wichtigsten Bausteine im Zuge der Komplettsanierung des Klosterareals der Erlöserschwestern. Und: Es ist die erste PV-Anlage auf einem Großdenkmal in Bayern, ein Projekt mit Vorbildfunktion, so das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.

Erlöserschwestern auf dem Weg zur Klimaneutralität

Bis Ende des Jahres 2023 sollen weite Teile der Klosteranlage inmitten der Würzburger Altstadt durch erneuerbare Energien versorgt werden. "Bereits 2019 haben wir entschieden, dass alle Einrichtungen der Kongregation weltweit bis 2037 klimaneutral werden sollen", erklärt die Generaloberin der Kongregation der Schwestern des Erlösers Schwester Monika Edinger. Die Installation der PV-Anlage sei somit ein wichtiger Schritt bei der Komplettsanierung des Areals. Der historische Gebäudekomplex, eine im Kern barocke Vierflügelanlage, ist seit mehr als 170 Jahren das Mutterhaus der Erlöserschwestern.

Solarziegel passen zur denkmalgeschützten Altstadtsilhouette

Die Dachdecker haben auf dem barocken Kongregationshaus Solarmodule in eine neue Dachdeckung integriert. Die kleinteiligen Dachsteine ähneln dem historischen Bestand. "Was aus denkmalpflegerischer Sicht besonders schön ist, dass sich die modernen Module wunderbar in die einzigartige Altstadtsilhouette Würzburgs einfügen", lobt Prof. Mathias Pfeil, Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Außerdem sei Nachhaltigkeit ein Kerngedanke der Denkmalpflege.