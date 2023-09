"Das wird unser Jahr!": Unterfränkin ist Deutsche Weinkönigin

"Ich bin so euphorisch, so glücklich", freute sich Eva Brockmann direkt nach der Ergebnisverkündung um 22.27 Uhr. Die amtierende Fränkische Weinkönigin hat sich bei der Wahl-Gala in Neustadt an der Weinstraße am Freitagabend gegen ihre vier Mitbewerberinnen durchgesetzt und ist nun für ein Jahr die höchste Repräsentantin des deutschen Weins.

Deutsche Weinkönigin nach 15 Jahren wieder aus Franken

Mit dem Sieg der 24-Jährigen aus Haibach im Landkreis Aschaffenburg stellt Franken als kleinstes deutsches Anbaugebiet zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder die Deutsche Weinkönigin. Als größte Aufgabe ihrer Amtszeit sieht Eva Brockmann, "den Zusammenhalt aller dreizehn deutschen Anbaugebiete zu stärken und zu fördern". Zusammen mit ihren zwei Weinprinzessinnen Lea Baßler aus der Pfalz und Jessica Himmelsbach aus Baden werde sie ein tolles Trio bilden. "Das wird unser Jahr!", so Brockmann jubelnd.

Blindverkostung und Spontanrede gemeistert

Die studierte Önologin hat bei der live im SWR-Fernsehen übertragenen Wahl von Anfang an durch Souveränität, Schlagfertigkeit, Natürlichkeit und Fachwissen überzeugt. Bei jeder der zu bewältigenden Aufgaben musste sie als erste der Kandidatinnen ran und ließ sich dadurch nicht verunsichern. Bei der Blindverkostung eines Weißweins hatte sie mit dem korrekten Anbaugebiet Rheinhessen immerhin die Hälfte der Aufgabe richtig beantwortet. Überzeugend war aber vor allem ihre Beschreibung des verkosteten Weins. Glänzen konnte Eva Brockmann beim "Rhetorik-Spiel", wo sie eine freie Spontanrede zum Thema "Alkoholfreier Wein" halten und dabei unpassende Begriffe, die als Fotos vor ihr auftauchten, in den Stegreifvortrag einflechten musste.

Endgültige Entscheidung durch TV-Voting

Schon die Wahl unter die besten drei Kandidatinnen durch die Abstimmung des Publikums im Saalbau von Neustadt war für die Unterfränkin der Erfolg, den sie sich im Vorfeld erhofft hatte. In der Runde der letzten drei konnte Eva Brockmann dann unter anderem in einem Weinquiz mit Fachwissen punkten. Die endgültige Entscheidung über das Finaltrio erfolgte dann durch ein TV-Voting des Fernsehpublikums.

Eva Brockmann: "Jetzt wird gefeiert!"

Auf die Frage, was sie am Abend ihres Triumphs noch machen werde, sagte die neue Deutsche Weinkönigin: "Jetzt wird gefeiert!". Mit dabei in Neustadt an der Weinstraße war eine 80-köpfige Fandelegation vom Untermain, die ihre Herzenskandidatin während der Sendung immer wieder mit "Eva, Eva!"-Rufen anfeuerte. In ihrem Heimatort Haibach, wo die 24-Jährige nach wie vor mit ihren Eltern wohnt, könnte es am Sonntag sehr wahrscheinlich einen Empfang geben. In jedem Fall ist am 3. Oktober ein großer Empfang in der Volkshalle Großwallstadt geplant.