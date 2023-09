Toter 14-Jähriger in Lohr am Main: Was bisher bekannt ist

Am Ende der großen Ferien hatten sich Jugendliche auf dem Gelände ihrer Schule im unterfränkischen Lohr am Main getroffen. Dann soll ein 14-Jähriger einen Gleichaltrigen erschossen haben. Der mutmaßliche Täter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft – doch viele Fragen bleiben. Was bisher bekannt ist:

Wie wurde die Tat bekannt?

Am Freitagnachmittag erschien ein 15 Jahre alter Schüler bei der Polizeiinspektion in Lohr. Gegen 16.30 Uhr teilte er den Beamten mit, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet habe.

Sofort setzte sich eine Polizeistreife in Bewegung. In einer kleinen Grünanlage neben der Schule fanden die Polizisten tatsächlich einen leblosen Jugendlichen. "Die Kollegen versuchten noch Erste Hilfe zu leisten", so ein Polizeisprecher. Wie es heißt, konnte ein hinzugerufener Notarzt aber nur noch den Tod des 14-Jährigen feststellen. Die Polizei ging schnell von einem Tötungsdelikt aus.

Wer ist der mutmaßliche Täter?

Noch am Freitag nahm die Polizei einen Teenager fest. Es handelt es sich um einen 14-jährigen Mitschüler des Getöteten. Er gilt als dringend tatverdächtig. Die beiden Jugendlichen sollen die 8. Klasse der an den Tatort angrenzenden Mittelschule besucht haben.

Hinweise auf weitere Tatbeteiligte gibt es laut Polizei bislang nicht. Am Samstag wurde gegen den Schüler Haftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige sei nun in einem Gefängnis in Untersuchungshaft, sagte ein Polizeisprecher.

Wie wurde der Jugendliche getötet?

Die Obduktion ergab, dass der 14-jährige Jugendliche durch eine Schussverletzung getötet wurde. Eine Zeugin bestätigte später den Verdacht: Sie hatte laut Polizei am Freitagnachmittag in Lohr am Main einen Schuss gehört.

Bis in die Nacht arbeitete die Spurensicherung an dem hell erleuchteten Tatort nahe des Nägelsee-Schulzentrums. Am späten Freitagabend wurde der Leichnam des Schülers dann abtransportiert.

Wurde die Tatwaffe gefunden?

Bei einer Vernehmung durch den Ermittlungsrichter gab der tatverdächtige 14-Jährige an, wo das Versteck der mutmaßlichen Tatwaffe sei. In der Wohnung des Jugendlichen fand die Polizei daraufhin eine Schusswaffe. Wie der Jugendliche in den Besitz dieser kommen konnte, ist noch unklar. "Das ist auch für uns eine ganz entscheidende Frage, zu wissen, wie konnte ein 14-Jähriger in den Besitz einer Schusswaffe gelangen", sagte ein Polizeisprecher.

Der Tatort wurde am späten Abend freigegeben – und war am Samstagmorgen frei begehbar. Dort befanden sich einzelne zerbrochene Glasflaschen. Passanten vor Ort berichteten, dass sich in dem kleinen Waldstück gelegentlich Jugendliche treffen würden.

Warum wurde der Tatort erneut abgesucht?

Im Laufe des Samstags sperrten Einsatzkräfte des Bayerischen Landeskriminalamts den Tatort erneut ab. Mithilfe von Suchhunden wurde unter anderem nach Gegenständen gesucht, die der Tatverdächtige verloren, entsorgt oder zurückgelassen haben könnte. Ein Polizeisprecher konnte am Abend zunächst allerdings keine Angaben machen, ob sich im Zuge der zweiten Suchaktion neue Hinweise ergeben haben.

Der Tatort ist inzwischen wieder freigegeben. Er liegt in einer kleinen Parkanlage, wenige Meter hinter dem Schulzentrum, an dem sich ein Gymnasium, eine Mittel- und eine Förderschule befinden. Lohr am Main ist eine kleine, beschaulichen Stadt mit rund 15.000 Einwohnern. Sie liegt zwischen Würzburg und Aschaffenburg.

Was ist zum Motiv bekannt?

Spekulationen zu Streitigkeiten um Geld oder Drogen konnte ein Polizeisprecher nicht bestätigen. Nach wie vor sind also das Motiv und der Ablauf der Tat unklar. "Die Ermittlungen der Kripo laufen jetzt natürlich auf Hochtouren", so ein Polizeisprecher zu BR24.

Für die Familie "eine unwahrscheinlich belastende Situation", sagte Lohrs Bürgermeister Mario Paul im Gespräch mit BR24. Er sei tief betroffen, seine Gedanken seien bei den Eltern, Geschwistern und Freunden des Jugendlichen.

"Ich bin fassungslos und so geht es auch den Lohrer Bürgern. Ich war gerade auf dem Marktplatz und habe dort die bedrückte Stimmung gespürt. Die Leute sind angesichts dieses furchtbaren Geschehens fassungslos. Ganz wichtig ist jetzt, allen Betroffenen beizustehen und Mitgefühl zu zeigen." Mario Paul, Bürgermeister von Lohr am Main

Wer kümmert sich um Trauernde?

In der Stadtpfarrkirche in Lohr soll es am Sonntag ein Angebot zum Gespräch und zur Trauer geben. Dieses Angebot ist von 10.30 Uhr bis 19 Uhr geplant. Nach dem Gottesdienst wird ein Statement des Stadtpfarrers verlesen, der gleichzeitig in einer anderen Kirche predigt.

Danach bieten Seelsorger verschiedener Religionsgemeinschaften die Möglichkeit zum Gespräch an. Es soll auch ein Buch ausliegen, in das Trauernde ihre Gefühle und Gedanken eintragen können.

Breits am Samstag war auf dem Schulgelände des Zweckverbands Lohr eine Ansprechstelle für Eltern eingerichtet worden.

Ist der minderjährige Tatverdächtige strafmündig?

Der 14-Jährige gab zwar an, wo die mutmaßliche Tatwaffe zu finden sei, die Tat selbst gestand der Schüler aus dem Landkreis Main-Spessart aber nicht.

Der verdächtige Jugendliche ist strafmündig, denn die Strafmündigkeit beginnt mit dem 14. Geburtstag – diese Grenze gilt seit 1923. Ab 14 Jahren fallen Jugendliche unter das Jugendstrafrecht.

Unter "Strafmündigkeit" versteht man den Zeitpunkt im Leben eines Menschen, ab dem er damit rechnen muss, wegen einer Straftat gerichtlich verfolgt zu werden.

Inwieweit der Minderjährige belangt werden kann, sollte ihm die Schuld am Tod seines Mitschülers nachgewiesen werden, ist bisher unklar. Grundsätzlich gilt im Jugendstrafrecht ein Höchstmaß von zehn Jahren Freiheitsstrafe. Handelt es sich bei der Tat um Mord, so beträgt das Höchstmaß fünfzehn Jahren.