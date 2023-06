Zentralratspräsident Schuster ist Ehrenbürger von Würzburg

Josef Schuster wurde 1954 im israelischen Haifa geboren, nachdem seine aus Unterfranken stammenden Eltern vor den Nationalsozialisten geflüchtet waren. 1956 siedelte die Familie wieder nach Deutschland über und ließ sich in Würzburg nieder. Jetzt wurde der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland in seiner Heimatstadt zum Ehrenbürger ernannt.

Ort des Festakts aus Sicherheitsgründen geheim gehalten

Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) verlieh Schuster die höchste Auszeichnung der Stadt bei einem Festakt im Ratssaal des Würzburger Rathauses für geladene Gäste. Der Ort des Festakts wurde aus Sicherheitsgründen vorab nicht kommuniziert.

In seiner Rede würdigte er Schuster als herausragende und engagierte Persönlichkeit, die Begegnug und Austausch nachdrücklich fördert. Er sei ein Botschafter eines friedlichen, toleranten, aber auch nachdenklichen und wachen Würzburgs. Schuster, erfreut über die Ehrenbürgerwürde, mahnte in seiner Dankesrede, nicht aus Frust über die aktuelle Politik menschenverachtende und rassistische Parteien zu wählen.

Schuster ist in mehreren Bereichen ehrenamtlich aktiv

Josef Schuster ging in Würzburg zur Schule, machte Abitur und studierte an der Uni Medizin. Anschließend war er in seiner Heimatstadt lange als Internist mit eigener Praxis tätig. Seit 1998 ist Schuster Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde in Würzburg, seit 2002 Präsident des Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern und zusätzlich seit Ende 2014 Präsident des Zentralrates der Juden. Mittlerweile hat er seine dritte Amtszeit angetreten. Er gehört außerdem dem Deutschen Ethikrat an.

Auch international engagiert sich Schuster. So ist er Vizepräsident des World Jewish Congress und des European Jewish Congress.