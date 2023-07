"Waldgießer" Sommerhausen: Mit Gießkanne gegen die Trockenheit

Mit der Gießkanne in der Hand stapft Friedrich Staib los. Nicht etwa in den Garten oder auf den Friedhof – sondern in den Wald. Sorgsam gießt er Wasser aus seiner Kanne auf einen kleinen Baumsetzling, eine korsische Schwarzkiefer. Kurz wartet er, bis die Flüssigkeit versickert ist, dann gießt er erneut Wasser nach. Gemeinsam mit vier Mitstreitern will Friedrich Staib heute 300 solcher Pflänzchen mit Wasser versorgen. Denn er gehört zu den ehrenamtlichen "Waldgießern" im unterfränkischen Sommerhausen.

Problem Sand: Ohne zusätzliche Bewässerung keine Chance

Der zuständige Revierförster Wolfgang Schölch hat die Suche nach den Freiwilligen angeregt. Denn er sorgt sich um die Überlebenschancen seiner Nachpflanzungen. 2.000 Setzlinge hat er in den vergangenen vier Jahren gepflanzt, um eine Waldverjüngung anzustreben. Der Flugsand in der Waldabteilung Hunsrück bei Sommerhausen speichere jedoch kaum Wasser, so der Förster. Um ein Absterben der Pflanzen zu verhindern, sei eine zusätzliche Bewässerung in der derzeitigen Trockenphase unabdingbar.

Im letzten Jahr hatte Schölch die Bewässerung noch gemeinsam mit dem örtlichen Bauhof übernommen: Zweimal 5.000 Pflänzchen hätte man in zwei Etappen gegossen. "Das war vom Bauhof einfach nicht mehr leistbar", erklärt Schölch. Stattdessen bringt der nun Wasserfässer in die Pflanzgebiete. Verteilt werden muss es dann von Hand.

"Waldgießer gesucht!": Ehrenamtliche packen’s an

Die Gemeinde Sommerhausen hat daher einen Aufruf im Gemeindeblatt gestartet. Innerhalb der ersten Tage hätten sich bereits neun Ehrenamtliche gemeldet, berichtet Bürgermeister Wilfried Saak. Friedrich Staib ist einer von ihnen. Der Architekt kommt in seiner Freizeit nur selten nach draußen in den Wald. Doch der Aufruf hat es ihm angetan. "Der Zustand des Waldes ist wirklich erschreckend", so der Sommerhäuser, "und ich finde, wir müssen etwas tun, damit auch die Generationen nach uns noch einen schönen Wald kennenlernen." Mitstreiterin Bernadette Zurasky stimmt ihm zu: "Jeder von uns kann in seinem kleinen Rahmen etwas tun. Und das hier ist halt mein Rahmen."