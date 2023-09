Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Messerstecherei in Würzburg: Was bisher bekannt ist

Eine Tatwaffe, ein 22-jähriger Verdächtiger und zwei Schwerverletzte: Nach der tödlichen Messerstecherei in Würzburg ermittelt die Polizei, wie es zu dem Streit kommen konnte, bei dem ein 28-Jähriger getötet wurde. Was bekannt ist – und was nicht.