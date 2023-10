Zuckerrübenernte: Neue Krankheit beunruhigt fränkische Landwirte

Krankheit überraschend aufgetreten

Normalerweise erwarten die Landwirte gerade jetzt noch ordentliche Zuwächse bei den Rüben in der Erde, das hochsommerliche Wetter und die Temperaturen sind zu dieser Jahreszeit nahezu perfekt dafür. Doch jetzt gilt es bei manchem Landwirt zu retten, was noch zu retten ist. "Da hat man wirklich eine sehr gut Rübenernte bei uns in Aussicht. Wir haben auch Anfang September noch gedacht: Alles gut, alles im grünen Bereich, und jetzt kann man seinen Rüben von Woche zu Woche dabei zugucken, wie sie weniger werden," sagt Rübenbauer Johannes Menth, der auch Vorsitzender der Fränkischen Rübenbauern ist. Er rechnet jetzt mit einem wirtschaftlichen Schaden von etwa 1.500 bis 1.700 Euro pro Hektar.

Logistische Herausforderung für die Zuckerfabrik

Für das Südzucker-Werk in Ochsenfurt bedeutet die neue auftretende Krankheit vor allem eine logistische Herausforderung, denn die Rüben müssen nun "just in time" angeliefert und verarbeitet werden. Bei den derzeit sehr warmen Temperaturen drohen die Rüben auf den großen Lagerhaufen zu verfaulen, begünstigt durch die Schäden, die durch die mechanische Belastung beim Ernten und Verladen entstehen. Die Lagerfähigkeit der "Gummirüben" ist also begrenzt. Da die Krankheit jedoch erst seit gut vier Wochen auftritt, kann noch keine Auswirkung auf den Zuckergehalt der betroffenen Rüben festgestellt werden, so Simon Vogel von Südzucker in Ochsenfurt. Die gesunden Rüben dagegen dürften vom diesjährigen Wetter mit Niederschlägen im Juli und August und den darauffolgenden hochsommerlichen Temperaturen profitiert haben.

Noch keine Lösung in Sicht

Gegen das von der Schilf-Glaszikade übertragene SBR-Syndrom forscht der VFZ zusammen mit dem Südzucker-Werk in Ochsenfurt bislang recht erfolgreich in einem gemeinsamen Projekt, das durch das Bayerische Staatsministerium für Landwirtschaft und Umwelt unterstützt wird. Gegen die Stolbur-Krankheit gebe es jedoch noch keinerlei Lösungsansätze. Man habe jedoch eine deutschlandweite Task-Force aus Experten gebildet, die relativ kurzfristig tagt und die Lösung dieses "Riesenproblems" angeht, so der Geschäftsführer des VFZ, Klaus Ziegler.

Zuckerpreise bleiben stabil

Auf die derzeit hohen Zuckerpreise wird die diesjährige Ernte voraussichtlich keine Auswirkungen haben. Aufgrund der hohen Nachfrage in Europa lagen diese im Juli bei 823 Euro pro Tonne. Ein Zuckerrübenbauer bekam im Trockenjahr 2022 55 Euro pro angelieferter Tonne Rüben. Das Südzucker-Werk in Ochsenfurt rechnet heuer mit einer Kampagnendauer – von der ersten Anlieferung bis zur Verarbeitung – von etwa 107 Tagen. In dieser Zeit werden rund 1,5 Millionen Tonnen Zuckerrüben verarbeitet.