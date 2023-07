Nach Protesten: Magna-Werk in Dorfprozelten bleibt erhalten

Mit Scherben vor dem Werkstor von "Magna Mirrors" wollten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ende März demonstrieren, dass die geplante Werksschließung einen Scherbenhaufen hinterlässt. Jetzt scheint dieser symbolische Scherbenhaufen aufgekehrt zu sein: Der Standort des Automobilzulieferers Magna in Dorfprozelten im Landkreis Miltenberg bleibt erhalten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gewerkschaft IG Metall hervor.

Neue Technologien sorgen für Erhalt des Standorts

In Verhandlungen zwischen IG Metall und dem Magna Management sei es gelungen, "die Werksschließung zu verhindern und Perspektiven für das Unternehmen und die Beschäftigten zu vereinbaren". Dafür gesorgt haben laut Gewerkschaft auch neue Produkte und Technologien am Standort in Dorfprozelten. Dabei dürfte es sich vermutlich um innovative Techniken in der Spiegelproduktion handeln. Zumindest hatte das Magna Management Mitte Juni 2023 entsprechende Konzepte bei einem Gespräch im Bayerischen Wirtschaftsministerium vorgestellt.

500 Beschäftigte in Dorfprozelten

Im März kündigte der Automobilzulieferer an, das Werk von "Magna Mirrors" in Dorfprozelten mit etwa 500 Beschäftigten bis Mitte 2025 komplett schließen zu wollen. Daraufhin gab es mehrere Protestaktionen der Belegschaft. Magna wollte die Produktion zur Gewinnmaximierung nach Osteuropa verlagern. Der Gewinn des Unternehmens war im letzten Quartal des Jahres 2022 um fast 80 Prozent auf 95 Millionen Euro eingebrochen. Grund seien die steigenden Ausgaben für Energie, höhere Lohnkosten und Mehrausgaben für die Entwicklung von Elektroauto-Teilen gewesen.

Einigung nach langwierigen Verhandlungen

Laut der Gewerkschaft sei es nach monatelangen Verhandlungen gelungen, sich mit der Geschäftsführung auf eine "Eckpunktevereinbarung" zu einigen. Am Montag informieren das Magna Management, der Betriebsrat und die IG Metall die Beschäftigten über den Erhalt des Standorts. Was sich für die Beschäftigten künftig ändern wird, ist noch unklar. Bei einer Pressekonferenz am Nachmittag in Dorfprozelten sollen weitere Details bekannt gegeben werden.

Während der Verhandlungen hat die Geschäftsführung ein "Alternativkonzept" vorgestellt. Dabei ging es darum, mit wie vielen Beschäftigten und mit welchem Flächenbedarf Magna in Dorfprozelten wirtschaftlich erfolgreich in die Zukunft gehen kann.

Der Automobilzulieferer Magna

Ende 2022 ist bereits das Magna-Werk im mittelfränkischen Bad Windsheim geschlossen worden. Dort waren 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Magna ist ein kanadisch-österreichischer Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Aurora in Kanada. Der europäische Zweig wird von Wien aus gesteuert. Weltweit hat der Konzern in 28 Ländern mehr als 168.000 Beschäftigte. "Magna Mirrors" in Dorfprozelten produziert unter anderem Innen- und Außenspiegel.