Buche erschlägt Radfahrerin im Würzburger Ringpark

Klein-Nizza im Würzburger Ring-Park: Jede Menge Fußgänger und Radfahrer sind dort jeden Tag unterwegs – auch am Montagnachmittag, als dort plötzlich eine 20 Meter hohe Buche umstürzt. Eine 59-jährige Radfahrerin wird von dem Baum getroffen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, ist die Frau im Laufe der Nacht im Krankenhaus verstorben.

Radfahrerin unter Buche eingeklemmt

Die 59-Jährige war unter der Buche eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach einer medizinischen Notversorgung wurde sei durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen. Eine 25-jährige Fußgängerin wurde mit leichteren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Zu dem Unfallgeschehen ermittelt die Würzburger Polizei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Auf deren Anordnung wurde auch ein Baumsachverständiger hinzugezogen. Ein Ergebnis des Gutachters steht jedoch noch aus. Eine Fachfirma will die umgestürzte Buche im Laufe des Vormittags mithilfe eines Krans bergen.

Bäume werden regelmäßig auf Standfestigkeit kontrolliert

"Wir sind bestürzt und schockiert von diesem Unfall", sagte Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) noch am Montag. Die städtischen Bäume und vor allem die Bäume im Ringpark würden regelmäßig auf ihre Standfestigkeit kontrolliert. "Letztendlich kann nur ein Gutachter sagen, was der Grund für diesen Unfall ist", sagte Bürgermeister Martin Heilig, der sich als Umweltreferent am Montagabend ein Bild von der Lage vor Ort machte.