Wasserentnahmen in Bayern: Wie ahnungslos die Behörden sind 

Mehr als 300 der rund 2.000 untersuchten Wasserentnahme-Rechte haben überhaupt kein Enddatum – sie sind unbefristet. Meist handelt es sich um ältere Bescheide, einige gehen noch auf Regelungen aus dem 19. Jahrhundert zurück. Die Regierung von Unterfranken kündigt auf Nachfrage an, diese alten Bescheide künftig "sukzessive" anpassen zu wollen – zumindest dann, wenn die erlaubte Entnahmemenge "eine Rolle spielt". Gemeint ist: Wenn es sich um größere einzelne Mengen handelt.

Eine Aussage, die mit Blick in die Daten erstaunt. Denn auch viele kleine Einzelmengen können in der Summe erheblich sein: Auf die unbefristeten Entnahmen entfallen Stand 2022 mindestens 3,4 Millionen Kubikmeter Grundwasser. Sie dürfen jedes Jahr entnommen werden – bis in alle Ewigkeit.

Personalnot in den Wasserwirtschaftsämtern erschwert Kontrollen

Wasser-Experte Theodor Strobl zieht anhand der uns vorliegenden Daten ein ernüchterndes Fazit: "Es ist keinesfalls mehr zeitgemäß, dass man nicht weiß, wie viel Wasser aus dem Grund- und Oberflächenwasser entnommen wird."

Die eigentliche Hauptursache für die Missstände sieht er in den fehlenden Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden. "Die Personaleinsparungen in der technischen Gewässeraufsicht in der Fläche war meines Erachtens der entscheidende Fehler", sagt Strobl. "Dadurch können, wenn überhaupt, nur noch Stichproben-Kontrollen gemacht werden bei den Wasserentnahmen." Um die aktuellen Probleme zu erkennen, sei es notwendig, die technische Gewässeraufsicht wieder zu stärken.

Das bestätigen beide Wasserwirtschaftsämter in Unterfranken – das eine in Aschaffenburg, das andere in Bad Kissingen. Benjamin Schulz vom Wasserwirtschaftsamt in Bad Kissingen hält eine konstante und kontinuierliche Überwachung von allen Wasserentnahmen nicht für möglich.

Umweltministerium kommentiert Rechercheergebnisse nicht

Mit den Ergebnissen der Datenanalyse konfrontiert, antwortet ein Sprecher des Bayerischen Umweltministeriums: "Dem Umweltministerium sind die vorgetragenen Rechercheergebnisse nicht bekannt. Dementsprechend können sie nicht im Detail kommentiert werden." Generell verweist die Behörde von Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) darauf, dass die Kreisverwaltungsbehörden und die Wasserwirtschaftsämter zuständig seien. Man erwarte einen "konsequenten und strengen Vollzug", lässt sich Minister Glauber zitieren.

Der Umgang mit dem Thema Wasser werde, so das Ministerium, angesichts des Klimawandels immer wichtiger. "Das Umweltministerium sensibilisiert die Vollzugsbehörden dafür immer wieder und wird dies entsprechend wiederholen", schreibt ein Sprecher. Die Verantwortlichen würden sich auch für eine "personelle Stärkung" der Wasserwirtschaftsämter einsetzen.

Digitalisierung könnte bessere Kontrollen ermöglichen

Ein weiterer Lösungsansatz könnte neue Technik sein: Digitale Erfassung der abgepumpten Wassermengen durch moderne Wasseruhren. So sagt etwa Wasser-Experte Theodor Strobl: "Es ist meines Erachtens unabdingbar, um Konflikten auszuweichen, dass man die Erfassung über Wasseruhren und auch digitaler Erfassung möglichste schnell vorantreibt und realisiert." Auch Umweltminister Thorsten Glauber setzt auf die Digitalisierung: Es sei geplant, digitale Wasserzähler sowie Funkzähler einzuführen und die Erstellung digitaler Wasserbücher zu prüfen, die alle Daten einer Region enthalten.

Viele Bundesländer sind da schon weiter – Niedersachsen zum Beispiel. Dort ist der Landkreis Diepholz eine Modellregion für digitale Wasserüberwachung. Und es gibt eine landesweite Datenbank, in der alle wichtigen Informationen zu jedem einzelnen Entnahmerecht eingesehen werden können.

Durch die transparente Darstellung würden die Bürger für das Thema sensibilisiert und die Vorgaben des Umweltinformationsgesetztes des Landes Niedersachsen erfüllt, sagt ein Sprecher des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Beschwerden oder datenschutzrechtliche Probleme habe es noch nicht gegeben, dafür viel positives Feedback.

Über digitale Wasserzähler denkt die Regierung von Unterfranken inzwischen auch nach – als Testlauf, in der trockenen Bergtheimer Mulde. Das könnte ermöglichen, was Fischzüchter Jens Kestler bereits fordert: "tägliche, unangekündigte Kontrollen". Er hofft nicht nur auf ausreichend Wasser für seine Fischzucht, sondern auch darauf, dass generell sparsamer mit Wasser umgegangen wird.

Über dieses Thema berichtete der BR am Mittwoch, 17. Mai im Politikmagazin “kontrovers” um 21.15 Uhr im BR Fernsehen und im “Funkstreifzug” um 12.17 Uhr im BR24 Radio.