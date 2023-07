Leonie Beck holt zweimal Gold bei der Schwimm-WM in Japan

Am Dienstag siegte Leonie Beck (26) bei der Schwimm-WM im japanischen Fukuoka im Fünf-Kilometer-Rennen der Frauen, nachdem sie davor im Freiwasserschwimmen schon über die doppelte Distanz Gold gewonnen hatte. Bei ihrem zweiten WM-Wettkampf in Japan konnte sie bereits ihren zweiten Sieg feiern.

Schon mit ihrem Sieg über zehn Kilometer hatte sich die gebürtige Augsburgerin, die für den Würzburger SV05 an den Start geht, für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. "Unglaublich! Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt noch Gold gewinnen kann", sagte Beck. "Wow!"

Alle anderen im Meer vor Fukuoka abgehängt

In ihrem Rennen im Meer vor dem Momochi Seaside Park in Fukuoka hatte sich Beck lange zurückgehalten und dann im Schlussspurt überzeugt. In 59:31,7 Minuten gewann sie vor Sharon van Rouwendaal aus den Niederlanden und der Brasilianerin Ana Marcela Cunha. Die zweite deutsche Starterin Jeannette Spiwoks kam als 13. ins Ziel.

Bundestrainer spricht von starkem deutschen Team

Wie Beck hatte auch ihr Kollege Florian Wellbrock bei den Schwimm-Weltmeisterschaften im Freiwasser in den Distanzen über fünf und zehn Kilometer jeweils Gold geholt. "Dass wir hier so überlegen sind: Fantastisch! Ich bin begeistert", sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn. "Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt noch möglich ist, Vierfach-Gold zu holen bei der Leistungsdichte, die es gibt international und bei der Wissenschaft, die wir verwenden." Mit einem Sieg in der Staffel am Donnerstag könnte Deutschland als erste Nation bei einer WM alle Freiwassertitel gewinnen.

Neben Leonie Beck nimmt auch Lea Boy, ebenfalls aus Würzburg, an der Schwimm-WM teil.