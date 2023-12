Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Halemba will von allen Parteiämtern zurücktreten

Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba will mit sofortiger Wirkung seine Parteiämter zurückgeben. Das hat er dem Bayerischen Rundfunk am Abend in einer schriftlichen Stellungnahme mitgeteilt. Sein Landtagsmandat will er aber weiter ausüben.