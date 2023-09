Valeo schließt Fertigung in Bad Neustadt: 300 Menschen ohne Job

Gerüchte kursierten schon länger – jetzt ist es Gewissheit: Der Automobil-Zulieferer Valeo will einen Teil seines Werks in Bad Neustadt im Landkreis Rhön-Grabfeld im Juli kommenden Jahres schließen. Wie die IG Metall berichtet, verlieren dadurch etwa 300 Menschen ihre Arbeit in der Fertigung.

Etwa 200 Arbeitsplätze in der Forschung und Entwicklung sollen jedoch erhalten bleiben. Valeo hat die gut 500 Beschäftigten bereits darüber informiert.

Schock für die Belegschaft von Valeo in Bad Neustadt

"Jedem ist die Bestürzung anzusehen. Diese Nachricht ist ein Schock für uns", äußerte sich die Betriebsratsvorsitzende Jessica Reichert. Für Horst Ott, den Bezirksleiter der IG Metall Bayern, ist das Vorhaben ein "herber Rückschlag für die Transformation der bayerischen Autoindustrie" und ein schwerer Schlag für die Industrie im nördlichen Unterfranken.

Fertigung von Elektromotoren in Zukunft in Polen

"Das Unternehmen will das Zukunftsprodukt Elektromotor an einen billigeren Standort verlagern", so Ott. Wie es von Valeo heißt, soll die Fertigung in Zukunft in einem Werk in Polen stattfinden.