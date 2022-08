Was beschäftigt unsere Nachbarn? BR24 blickt nach Europa

Trockene Felder, Waldbrände, Wasser sparen - die Folgen der Hitze begegnen uns momentan täglich. Doch Hitze und Trockenheit beschäftigen nicht nur uns: In Frankreich herrscht eine massive Dürre, Gemüsebauer verzeichnen Ernteausfälle und Brände haben Teile im Südwesten des Landes zerstört. Auch Spanien und Portugal sind immer wieder von Waldbränden betroffen. Seit Mitte Juli kämpfen Einsatzkräfte gegen die Flammen, erst langsam entspannt sich die Lage wieder.

Bei BR24 bilden wir die Ereignisse und Informationen unserer europäischen Nachbarländer - zum Beispiel während der Hitzewelle - aus erster Hand ab und stellen den BR24-Usern die Berichterstattung anderer öffentlich-rechtlicher Medien in Europa zur Verfügung.

“Europäische Perspektiven” - was ist das?

Die Europäische Rundfunkunion (EBU), ein Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher Medien, möchte Diskussionen auf europäischer Ebene abbilden und für alle Nutzer besser zugänglich machen. Deshalb ist das Projekt “Europäische Perspektiven” entstanden.

Ziel des Projekts ist es, Inhalte öffentlich-rechtlicher Medien in Europa zu bündeln und den Nutzern Zugang zu vertrauenswürdigen Nachrichten aus anderen europäischen Ländern zu ermöglichen. Das Besondere daran: Sprachbarrieren werden abgebaut - dank verifizierter Übersetzungen von Artikeln, Videos und Audios.

BR24 ist für die ARD Teil des Projekts und hat so die Möglichkeit, die Berichterstattung anderer öffentlich-rechtlicher Medien in Europa in BR24-Artikeln einzubetten. Die Artikel erscheinen dann in einer Box. Sobald man auf sie klickt, öffnet sich ein Popup-Fenster mit der deutschen Übersetzung.

Mehr Hintergründe zum Projekt

Artikelsammlungen, beispielsweise zum Thema “Hitze in Europa”

Konkret funktioniert das so: BR24 baut täglich eine Auswahl an Reportagen und Hintergrundberichten in der deutschen Übersetzung in Online-Artikel ein.

Diese Artikel können auch einen gemeinsamen thematischen Fokus haben, müssen es aber nicht: Berichtet BR24 in verschiedenen Artikeln zum Thema “Hitze in Bayern”, stellen wir eine Sammlung an Artikeln mit Perspektiven aus den europäischen Partner-Redaktionen konkret zu diesem Thema zusammen. Darin greifen wir Aspekte auf, die die Diskussion in Deutschland bereichern könnten, wie zum Beispiel die Trockenheit in allen französischen Departments, eine erhöhte Sterblichkeit durch die Hitze in Portugal und veränderte Reisebedingungen in Spanien.

In vielen Artikeln werden Sie überdies auch eine themenunspezifische Artikelsammlung finden. Diese wird täglich aktualisiert und soll einen Überblick über verschiedene Themen, die unsere Nachbarn gerade beschäftigen, liefern. Diese Zusammenstellungen finden Sie am Ende eines Artikels. Hier ein Beispiel: