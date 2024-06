Transfer-Ticker: Hat sich Tah schon für die Bayern entschieden?

9.00 Uhr: Mats Hummels lässt Zukunft weiter offen

Während das Champions-League-Finale für Toni Kroos das letzte Spiel im Trikot einer Vereinsmannschaft war, ließ ein anderer ehemaliger FC-Bayern-Profi seine Zukunft weiter offen: BVB-Verteidiger Mats Hummels sagte nach dem 0:2 in Wembley gegen Real Madrid: "Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es fühlt sich komisch an, das nicht zu wissen", so der 35-Jährige, der im Juli eine Entscheidung treffen will. Zuletzt hatte er weder einen Rücktritt noch einen Verbleib in Dortmund oder einen Wechsel ausgeschlossen. Sollte er noch einmal wechseln, dann ins nahe europäische Ausland.