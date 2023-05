Wasserentnahmen in Bayern: An wen geht Wasser in Unterfranken?

Im Dürresommer 2022 rief die Regierung von Unterfranken die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sparsam mit dem Wasser umzugehen – zum Beispiel auf Rasensprenger zu verzichten. Ein deutlicher Hinweis auf die enorme Wasserproblematik in einer der trockensten Regionen Bayerns. Gleichzeitig werden dort jedes Jahr große Mengen Wasser kostenlos aus dem Boden, aus Seen und Flüssen geholt – für die Industrie, die Landwirtschaft, den Weinbau.

Wer darf das wo, für wie lange und um welche Mengen geht es jeweils? In Bayern gibt es keine zentrale Stelle, in der die Öffentlichkeit oder Medienvertreter das einsehen können. Deshalb fragten Journalistinnen und Journalisten des Bayerischen Rundfunks und der Main-Post im Herbst 2022 erstmals bei den neun Landratsämtern und drei kreisfreien Städten in Unterfranken nach den Genehmigungen zur Wasserentnahme an. Am Ende erhielten wir Daten zu mehr als 2.000 solcher Wasserentnahme-Rechte.

Rund 2.000 genehmigte Wasserentnahmen in Unterfranken

Die Recherche zeigt: Die Informationen zu den Wasserentnahme-Rechten sind nicht einheitlich. Manche Behörden tun sich mit der Herausgabe der Informationen schwer, es gibt beträchtliche Wissenslücken. In vielen Fällen können die Ämter nicht sagen, ob die genehmigten Entnahmemengen eingehalten werden. Manche Genehmigungen gelten sogar ohne jegliche zeitliche Beschränkung – quasi für immer.

Zum Artikel: Wasserentnahmen in Bayern: Wie ahnungslos die Behörden sind

Obwohl die Daten also keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, ermöglichen sie eine Annäherung an die Situation. Wir wissen jetzt: In Unterfranken gab es in 2022 mindestens 2.139 Wasserentnahme-Rechte. Sie erlauben, Wasser in einem bestimmten Umfang kostenlos aus der Natur zu holen. Die Wasserrechte, die zur Trinkwasserversorgung da sind, habe wir aus allen Auswertungen herausgenommen. Unter anderem, weil zwei Landkreise zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch immer keine Information zu ihren Trinkwasserversorgern geliefert haben. Bleiben rund 1.900 Wasserentnahme-Rechte für das Jahr 2022.

Zur Berichterstattung in der Main-Post: Wasserentnahme in Unterfranken

Main, Elsava, Aschaff: Diese Flüsse werden stark beansprucht

Bei den meisten Genehmigungen handelt es sich um Entnahmen aus dem Grundwasser. Aus dem Main wurden 249 Entnahmen erlaubt, rund 120 Entnahmen entfallen auf andere Oberflächengewässer. Die größte Menge an Wasser aus Flüssen und Seen wird aus dem Main gepumpt, aber auch die Elsava im Landkreis Miltenberg und die Aschaff auf dem Gebiet der Stadt Aschaffenburg werden stark beansprucht.

Doch Vorsicht: Es gibt Ausreißer. Eine Vielzahl an Wasserrechten mit einer kleinen genehmigten Menge steht wenigen großen Genehmigungen gegenüber. Deshalb ist es oft aussagekräftiger, anstatt der Zahl der Wasserrechte die genehmigte Entnahmemenge anzuschauen. Die Genehmigungen für den Main standen 2022 zusammen für 162,5 Millionen Kubikmeter Wasser – die 1.400 Grundwasserentnahmen summieren sich lediglich auf 36,5 Millionen Kubikmeter.

Die folgende Grafik zeigt den Unterschied in der Menge und für welche Zwecke welche Wasserquelle besonders genutzt wird: