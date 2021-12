Rückblick 2021: Die Toten des Jahres in Bayern

Mit seinen Glas-Stahl-Monumentalbauten schrieb sich der gebürtige Nürnberger Helmut Jahn in die Stadtsilhouetten von Chicago und New York, Tokio, Rotterdam und Warschau ein. In Deutschland machte er sich mit den Entwürfen für Frankfurts Messeturm und das Sony-Center am Potsdamer Platz in Berlin einen Namen, in München zeichnet er für ein Flughafenterminal und das zweithöchste Gebäude der Stadt, die Highlight Towers an der Auffahrt zur A9, verantwortlich. Sein Verhältnis zu Nürnberg war eher ambivalent - ein Entwurf Jahns für das Augustinergelände wurde im ersten Bürgerentscheid Bayerns abgeschmettert und ist seither als "aufgeschnittene Bratwurst" in Erinnerung.

Seine kühnen - Kritiker fanden: effekthascherischen - Bauwerke brachten ihm, angelehnt an "Turnvater" Jahn, den Beinamen "Turmvater" Jahn ein - was dem selbsterklärten Innovator reichlich altväterlich vorgekommen sein dürfte. Kein technisches oder statisches Problem, vor dem Jahn zurückgeschreckt wäre. Seine stadtplanerische Leitidee indes war eher schlicht, zumindest sehr amerikanisch: "Man muss die Stadt so entwickeln, dass sie am internationalen Markt konkurrenzfähig ist. Dass sie internationale Investoren anlockt. Und dass sie gleichzeitig mehr Leute anzieht. Diese Leute werden dann Wohlstand in die Stadt bringen." Jahn starb bei einem Fahrradunfall in Campton Hills, einem Vorort von Chicago.