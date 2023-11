Fall Halemba: Neonazi-Aufkleber bei "Teutonia Prag"

Die Aufschriften haben es in sich: "Deutschland, Deutschland über alles" oder "Terrorstaat Israel". Aufkleber mit diesen Botschaften sollen gut sichtbar in einem Gemeinschaftsraum der Burschenschaft "Teutonia Prag" in Würzburg angebracht gewesen sein. Bilder dieser Aufkleber sind BR24 zugespielt worden. Gegen Mitglieder der Studentenverbindung ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Würzburg unter anderem wegen Volksverhetzung. Bei einem der Beschuldigten handelt es sich um den frisch gewählten AfD-Landtagsabgeordneten Daniel Halemba. Der Verfassungsschutz stuft die Studentenverbindung bislang nicht als rechtsextrem ein.

Rechtsextreme Botschaften auf Wandschrank

Die größtenteils rechtsextremen Aufkleber waren den Bildern zufolge auf einem Wandschrank befestigt. Sie stammen unter anderem von den Neonazi-Parteien "Der III. Weg" und "Die Rechte". Angebracht waren auch Aufkleber von rechtsextremen Gruppen wie der "Identitären Bewegung", "Ein Prozent" oder dem Neonazi-Textilvertrieb "Druck 18". Auf einem Sticker steht: "Das ganze Deutschland soll es sein". Daneben ist eine Landkarte abgebildet, die Umrisse des Deutschen Reichs bis 1914 zeigt.

Aus Ermittlerkreisen wurde BR24 bestätigt, dass sich der Wandschrank tatsächlich im Anwesen der "Teutonia Prag" befunden hat. Allerdings mit Abkratzspuren. Denn die Aufkleber waren nach BR24-Informationen vor der Razzia entfernt worden – augenscheinlich aber noch nicht lange vom Schrank abgenommen. Wie BR24 aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, sollen einige Burschenschafter im Vorfeld mit einer Razzia gerechnet haben.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen AfD-Politiker Halemba

Im September hatte die Polizei die Räume der Burschenschaft durchsucht. Die Beamten haben neben Datenträgern unter anderem antisemitische Schriften und NS-Devotionalien sichergestellt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden auch Schlagringe, Schlagstöcke und eine Schreckschusswaffe in dem Anwesen gefunden.

Kurz nach der Landtagswahl gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass sie in dem Fall auch gegen den AfD-Politiker Daniel Halemba ermittelt. Der 22-Jährige wohnte in dem Anwesen und war bei der Razzia vor Ort. Für die AfD stand er bei der Landtagswahl in Unterfranken auf Listenplatz zwei. Seit vergangener Woche sitzt Halemba als jüngstes Mitglied im Bayerischen Landtag.