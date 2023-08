Würzburgs "größter Sohn" Dirk Nowitzki in der Hall of Fame

"Fade Away Jump Shot" als Riesen-Wandgemälde

Am Wochenende hat Nowitzkis Karriere mit der Aufnahme in die NBA Hall of Fame in Springfield, Massachusetts, ihren Höhepunkt gefunden. Am Würzburger Röntgengymnasium erinnert ein riesiges Wandgemälde an der Seitenwand der Turnhalle an den Ex-Schüler. Darauf ist Dirk Nowitzki bei seinem "Signature Move" zu sehen, dem "Fade Away Jump Shot", einem gesprungenen Wurf von einem Bein: sechs Meter breit und 14 Meter hoch. Vor vier Jahren schaute der Superstar persönlich an der Schule vorbei, um das Gemälde zu signieren.

Zehntausende empfangen Nowitzki vor Würzburger Residenz

Insgesamt sind sie in seiner Geburtsstadt mächtig stolz auf ihren "größten Sohn". Als Nowitzki nach mehreren Anläufen 2011 den NBA-Titel holt, steht ganz Würzburg Kopf. Zehntausende erwarten ihn vor der Residenz. Nowitzki jubelt ihnen vom Balkon aus zu. Es sind Szenen, die eher an die Verkündigung eines neuen Papstes auf dem Petersplatz erinnern als an die Heimkehr eines Basketballspielers nach Unterfranken.

"Unglaublich, dass so etwas in Würzburg möglich ist, hätte ich nie gedacht", sagte Nowitzki. Sogar seine Ex-Schule bekommt den Andrang zu spüren. Ein ganzer "Schwall an Touristen" sei am Röntgengymnasium vorstellig geworden, berichtete die Schulleitung dem BR. Sie wollten alles ganz genau wissen: In welchem Zimmer, an welchem Platz hat Nowitzki damals gesessen?

Unbekannte klauen handsignierte Trikots aus Würzburger Lokal

Auch im Time-Out im Würzburger Stadtteil Zellerau feierten sie Dirks Erfolge. Die Gaststätte leitet Katja Menna, eine ehemalige Mitspielerin von Nowitzki bei der DJK und Ex-Basketball-Nationalspielerin. Lange Zeit gab es im Lokal eine Fan-Ecke mit handsignierten Trikots – bis jemand in das Lokal einbrach und die Sachen von der Wand klaute.

Doch die Erinnerungen an den Menschen Dirk Nowitzki lassen sich bekanntlich nicht wegnehmen: Als Menna die Sportsbar aufbaut, greift der junge Dirk höchstselbst zum Pinsel. Das liegt ihm in den Genen, Papa Jörg führte einen Malerbetrieb. "Dann haben wir halt die ganzen Malersachen bei ihm bestellt, ist ja klar", sagt Menna. Beim Streichen hatte Dirk den Vorteil, dass er gar nicht erst auf eine Leiter steigen musste, erinnert sich Menna lachend. Für sie war Dirk damals "ein ganz normaler Spieler aus der Herrenmannschaft, dem jetzt nicht größere Bedeutung zugekommen ist", sagt sie. "Außer, dass er halt gut war."