Wasserschutzgebiet bei Würzburg: Erweiterung auf Halt

Die Zeller Quellen sind für die Stadt Würzburg von enormer Bedeutung: Etwa die Hälfte der Würzburger Bevölkerung – 65.000 Menschen – erhält Trinkwasser aus diesen Quellen. Um es zu schützen, will der Würzburger Trinkwasserversorger TWV das Wasserschutzgebiet im westlichen Landkreis Würzburg erweitern – von etwa acht auf insgesamt 66 Quadratkilometer. Die nötigen Unterlagen liegen seit Anfang des Jahres vor. Trotzdem ist das Verfahren noch nicht eröffnet. Es steht auf Halt. Und das sorgt für Streit: Naturschützern und Grünen-Politikern geht es nicht schnell genug. Sie werfen dem Würzburger Landrat Thomas Eberth (CSU) vor, das Verfahren zu verzögern. Der Landrat hingegen will im Vorfeld noch offene Fragen klären.

Landrat Eberth: "Wir müssen nachbessern"

Ursprünglich war geplant, dass die Unterlagen zur Erweiterung des Wasserschutzgebietes jetzt im Juli öffentlich ausgelegt werden. Doch dazu ist es bisher nicht gekommen. Laut Landrat Eberth liegt das an Unklarheiten im Verordnungsentwurf, den die TWV eingereicht hat. "Wir müssen bevor wir ins Verfahren gehen nachbessern, um das Verfahren effizient und auch vom Bürger akzeptiert durchführen zu können", sagt Eberth im Gespräch mit BR24. Er spricht von "Inkonsistenzen" im Entwurf und befürchtet, dass Bürgerinnen und Bürger dadurch verwirrt sein könnten. Als Beispiel nennt Eberth Eingriffe in den Boden: Für Bodenuntersuchungen seien Bohrungen von maximal einem Meter Tiefe erlaubt, bei Fundamenten seien es drei Meter Tiefe und bei baulichen Anlagen vier Meter.

"Wir müssen den Menschen im zukünftigen Wasserschutzgebiet erklären, warum sie welche Einschränkungen in der Zukunft haben. Das ist ein Akzeptanzthema", so Eberth. In dem geplanten Wasserschutzgebiet leben etwa 16.000 Menschen. Bei einem Treffen im Landratsamt hat sich der Landrat mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, der TWV und dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt. "Die TWV bessert nach. Und dann gehe ich davon aus, dass wir ruckzuck das Verfahren starten können", so Eberth.

Grünen-Politiker und Naturschützer kritisieren Verzögerung

Doch das geht dem Grünen-Landtagsabgeordneten Patrick Friedl nicht schnell genug. Er spricht von einer "Blockade des Wasserschutzgebietsverfahrens". Nach Ansicht von Friedl hält sich Landrat Eberth nicht an das rechtliche Verfahren. "Er kann nicht einfach Vorwegverfahren erfinden, um das Verfahren zu verzögern und das tut er gerade", so Friedl. Mitte Juni hat das Thema auch den Umweltausschuss des Landtags beschäftigt. Friedls Antrag, die Erweiterung des Wasserschutzgebietes zu beschleunigen, wurde jedoch abgelehnt.

Auch Steffen Jodl vom Bund Naturschutz kritisiert die Verzögerung – und fordert, die Erweiterung des Wasserschutzgebietes schnellstmöglich umzusetzen: "Man versucht ja anscheinend einige Punkte aus der Verordnung noch herauszulösen und abzuschwächen. Das kann's ja nicht sein. Dafür ist das Verfahren da."

Würzburger Landrat hofft auf Akzeptanz

Landrat Eberth weist die Kritik zurück: "Ich glaube, durch diesen dreimonatigen Nachbesserungsversuch, werden wir insgesamt die Zeit nicht wesentlich verlängern, vielleicht sogar verkürzen." Eberth hofft auf mehr Akzeptanz und weniger Einwände, wenn die nachgebesserten Unterlagen öffentlich ausliegen. "Natürlich wollen wir Trinkwasserschutz. Aber es muss schon alles vernünftig passieren", so Eberth.

Zeitplan noch unklar

Aktuell ist davon auszugehen, dass die Unterlagen im Herbst öffentlich ausgelegt werden. Bürgerinnen und Bürger, Landwirtinnen und Landwirte und andere Betroffene haben dann vier Wochen Zeit, um Einwände vorzubringen. Sie haben auch die Möglichkeit, Klage einzureichen. Wie schnell das Wasserschutzgebiet ausgewiesen werden kann, ist deshalb völlig unklar.